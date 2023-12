Nubert bietet Null-Prozent-Finanzierung für wertige Audioprodukte

Nubert ermöglicht eine Null-Prozent-Finanzierung für hauseigene, hochwertige Audioprodukte wie Soundbars, Sounddecks und sonstiges HiFi-Equipment.

Für das Weihnachtsgeschäft stellt Audio-Hersteller Nubert noch einmal Vergünstigungen für Kunden in Aussicht. Mit der sogenannten Null-Prozent-Finanzierung fallen keine zusätzlichen Kosten bzw. zusätzliche Zinsen für den Kauf von Audio-Geräten an. Das betrifft im Prinzip alle hauseigenen Produkte von Nubert, seien es Soundbars, Lautsprecher oder sonstiges Hifi-Equipment. Der Aktionszeiträum ist bereits eingeläutet und gilt noch einschließlich bis zum siebten Januar.

Null-Prozent-Finanzierung bei Nubert ab 200 Euro

Bild: Nubert electronics GmbH – Die nuZeo-Serie bietet eine Menge hochwertiger Lautsprecher

Um die Null-Prozent-Finanzierung nutzen zu können, muss beim Kauf die Gesamtsumme des Warenkorbs zwischen 200 Euro und 8.000 Euro betragen. Das gilt für alle Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Ganze ist auch per Ratenkauf möglich. Die endgültigen Raten können während des Kaufprozesses bei der Auswahl der Zahlungsart festgelegt werden. Mitinbegriffen in die Aktion sind des Weiteren nur Produkte, die eine Garantielaufzeit von sechs, neun oder zwölf Monaten bieten. Bei einem Gerät mit 24-monatiger Garantielaufzeit kann die Null-Prozent-Finanzierung hingegen nicht in Anspruch genommen werden.

Quell: Nubert