Mitteldeutsche HiFi-Tage: Erneut tausende Besucher

Bester Klang und familiäre Atmosphäre: Erneut lockte ein vielfältiges Angebot tausende Besucher auf Mitteldeutschlands größte HiFi-Messe.

Die Mitteldeutschen HiFi-Tage haben ihren Ruf als führendes Event für hochwertige Audiotechnik in Mitteldeutschland untermauert. Denn am vergangen Wochenende haben sich erneut tausende Besucher auf die Suche nach neuen musikalischen Eindrücken begeben und sich dabei von mehr als 100 der wichtigsten HiFi-Marken in gewohnt familiärer Atmosphäre beraten und berauschen lassen.

„Die Faszination für perfekten Klang ist in Mitteldeutschland ungebrochen“, stellt Manfred Keim vom Veranstalter Uni-Hifi fest. „Unterstützt durch perfekt abgestimmte akustische Bedingungen, viele spannende Marken und leidenschaftliche Präsentationen unserer Aussteller ist es uns auch dieses Jahr wieder gelungen, eine einzigartige Umgebung zu schaffen, in der das Hörerlebnis im Mittelpunkt steht.“

Hifi-Tage: High-End-Lautsprecher bis analoge Plattenspieler locken Jung und Alt

Die Vielfältigkeit und Qualität des Angebots lockten dabei ein im Vergleich besonders breit gefächertes Publikum an, darunter nicht nur erfahrene HiFi-Profis, sondern auch viele junge Besucherinnen und Besucher. „Die Messe dient als lebendiges Forum für den Austausch zwischen Generationen, was eine erfrischende Dynamik in die HiFi-Szene bringt. Zudem rückt der Musikgenuss auf höchstem Niveau immer mehr ins Zentrum der ganzen Familie“, so Keim weiter.

Die Aussteller lobten das kenntnisreiche Publikum, das mit großer Begeisterung und Sachverstand die dargebotene Technik und die Klangqualität würdigte. Dabei reichten die Präferenzen von hochauflösenden digitalen Musikquellen, über Highend-Lautsprecher bis zu liebevoll gefertigten analogen Plattenspielern – wobei jeder Aspekt des Hörerlebnisses, bis hin selbst zur Qualität der Verkabelung, entsprechende Aufmerksamkeit erhielt.

Mit Blick auf den Erfolg der diesjährigen Veranstaltung blicken die Organisatoren bereits in die Zukunft. „Die Mitteldeutschen HiFi-Tage haben sich als feste Größe etabliert. Daher freuen wir uns schon sehr darauf, der lebendigen HiFi-Szene auch im nächsten Jahr wieder eine Plattform zu bieten“, kündigt Keim an. Die Planungen für die nächste Ausgabe am Wochenende des 9./10. November 2024 laufen bereits.