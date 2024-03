Paramount+ jetzt günstiger: zum halben Preis für ein Jahr

Paramount+, die Heimat von „Star Trek„, „Yellowstone“ mit Kevin Costner oder der „Halo“-Serie, ist derzeit für ein Jahr zum halben Preis buchbar. Vorraussetzung ist allerdings ein Abo bei Amazon Prime Video.

Der Streamingdienst Paramount+ ist vor allem bekannt für eine Menge „Star Trek“-Inhalte. Dazu gehören unter anderen die Serien „The Next Generation“, „Deep Space Nine“, „Yoyager“, „Discovery“, „Strange New Worlds“, „Picard“ oder „Lower Decks“. Aber auch für die erfolgreiche Neowestern-Serie „Yellowstone“ mit Kevin Costner sowie die neue „Halo“-Serie, die vor Kurzem in die zweite Staffel gestartet ist, ist Paramount+ die Streaming-Heimat. Nun gibt es noch bis zum 1. April die Möglichkeit, den Dienst zu einem günstigeren Preis zu buchen.

Paramount+ zum halben Preis über Amazon Prime Video

© 2020 Paramount Television.All Rights Reserved – Die beliebte Neowestern-Serie „Yellowstone“ gibt es mit diversen Ablegern bei Paramount+

Genau genommen, kann Paramount+ aktuell für ein Jahr zum halben Preis gebucht werden, also für 3,99 Euro statt 7,99 Euro monatlich. Zwingende Vorraussetzung hierfür ist jedoch ein Abo bei Prime Video. Der Amazon-Streamingdienst feiert derzeit sein zehnjähriges Jubiläum und bietet in diesem Zusammenhang den besagten Deal an. Genauer gesagt heißt das, dass Besitzer eines Abos bei Amazon Prime Video den Paramount+-Channel zum halben Preis für ein Jahr buchen können. Das Angebot gilt noch bis zum 1. April. Inhaltlich wie technisch müssen beim Paramount+-Channel über Prime Video keinerlei Abstriche zur hauseigenen Seite des Streamingdienstes gemacht werden. Das Abo zum halben Preis ist auch vor Ende der Jahresfrist wieder kündbar.

Kostenloser Probemonat für Xbox-Besitzer

Foto: © 2024 MICROSOFT CORPORATION. All Rights Reserved, ©Paramount Global – Vor Kurzem ist „Halo“ Staffel 2 bei gestartet

Wer übrigens völlig kostenlos in Paramount+ reinschnuppern will und eine Xbox-Spielekonsole von Microsoft besitzt, kann dies ebenfalls tun. Vorraussetzung ist hierbei zusätzlich ein Xbox Game Pass Ultimate, mit dem ein 30-tägiges, kostenloses Probe-Abo bei Paramount+ mit uneingeschränktem Zugriff abgeschlossen werden kann, solange nicht bereits ein solches Abo zuvor gebucht wurde. Diese besagte Xbox-Aktion gilt noch bis zum 7. April.