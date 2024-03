Paramount+ im April: „Star Trek: Discovery“ geht ins Serienfinale

Im April veröffentlicht Paramount+ die fünfte und finale Staffel von „Star Trek: Discovery“. Für Fans von „Sonic The Hedgehog“ gibt es zudem eine komplett neue Serie.

Im April geht es bei Paramount+ vornehmlich mit verschiedenen Serien weiter. So startet die fünfte Staffel „Star Trek: Discovery“ und schließt damit die gesamte Serie ab. Des Weiteren debütiert „Knuckles“ mit der allerersten Staffel und dürfte vor allem für Fans des Sega-Maskottchens Sonic bzw. Kenner der „Sonic The Hedgehog“-Kinofilme interessant sein. Weiter geht es im April bei Paramount+ auch mit neuen Staffeln und Eipsoden von „Nathan For You“, „The Challange: All Stars“, „FBI: International“, „The Family Stallone“, „Dora“, „Rubble And Crew“ und „Spongebob Squarepants“.

Paramount+ bringt das Finale von „Star Trek: Discovery“

©Paramount – Saru (Doug Jones – rechts) ist von Staffel 1 an Michael Burnhams (Sonequa Martin-Green) Seite

„Discovery“ hat von der ersten Staffel an die „Star Trek“-Fangemeinde gespalten. Besonders all jene, die mit „The Next Generation“, „Deep Space Nine“, „Voyager“ sowie Kirk und Spok aufgewachsen sind, mussten bei „Discovery wohl oft mit der Stirn runzeln. Plötzlich gab’s hier statt bedächtigem Forschergeist, Philosophie, Ethik und Wissenschaftsliebe auf einmal eine Menge aufgeblasenes, aber letztlich oft dünnes Drama und überzogenes Spektakel. All dem voran steht der Hauptcharakter Micheal Burnham (Sonequa Martin-Green), der allein schon deswegen schwer ernst zu nehmen ist, da Burnhams überbordende Emotionalität und ihr inbrünstiger Pathos so gar nicht zu ihrer angeblichen Kindheit bei vulkanischen Zieheltern passen wollen. Sind Vulkanier nicht in erster Linie bekannt für Logik, Rationalität und Besonnenheit? Dass Burnham in ihrem hemmungslosen Over-Acting dann auch noch die Adoptivschwester von niemand Geringerem als Spok sein soll, stößt in vielerlei Hinsicht sauer auf. Über bisher vier Staffeln folgte dann bei „Discovery“ ein Galaxie-Vernichtungsdrama dem nächsten, das die Crew unter Burnham stets abwenden konnte.

Die Behauptung, es hätte keine Entwicklung bei „Discovery“ gegeben, wäre allerdings ebenso unfair. Gerade die vierte Staffel hatte sich durchaus bemüht, wieder die ursprüngliche „Star Trek“-DNA aufleben zu lassen und in diesem Zuge mehr Fokus auf Diplomatie und ethische Fragestellungen gesetzt. Eine Menge Pathos und zu kurz gedachte Story-Auflösungen gab es zwar nach wie vor, trotzdem macht die anstehende fünfte Staffel, die auch die letzte sein wird, unter diesen Umständen Lust auf mehr und lässt zumindest hoffen, dass „Discovery“ sich mit dem Höhepunkt der Serie verabschiedet. Am 4. April starten die ersten beiden Episoden von Staffel 5 auf Paramount+. Es folgen wöchentlich immer zwei weitere von insgesamt zehn Folgen.

Neue „Sonic“-Serie „Knuckles“ geht an den Start

©Paramount – Der Ameisen-Igel Knuckles übernimmt nun statt Sonic die Hauptrolle

Die neue Live-Action-Serie begleitet den roten Ameisen-Igel Knuckles, der durch die „Sonic“-Konsolenspiele von Sega und jüngst durch die „Sonic“-Kinofilme bekannt wurde. Auf einer Selbstfindungsreise erklärt sich Knuckles bereit, Wade als seinen Schützling auszubilden und ihm die Kunst des Echidna-Kriegers beizubringen. Die Serie ereignet sich zwischen den Filmen „Sonic Hedgehog 2“ und „Sonic The Hedgehog 3“. Die erste Staffel mit insgesamt sechs Episoden gibt es ab dem 27. April beim Streamingdienst Paramount+.