Sky-Angebot: Wow Premium um 60 Prozent reduziert

Herbstzeit ist Streaming-Zeit bei Sky Wow: Der November ist gleichzeitig geeignete Film- und Serienzeit, als auch stets Anlass für Konsumfesttage wie den Black Friday oder den Cyber Monday.

Passend dazu gibt es bei Wow zur diesjährigen Black Week attraktives Angebot von 60 Prozent auf den Normalpreis: Sechs Monate beste Serien und Filme für 5,98 Euro monatlich inklusive sechs Monate Premium. Bei dieser Version gibt es zwei Streams gleichzeitig, keine Werbung und alle Inhalte in Full HD-Qualität.

Sky lässt einen springen: Wow Premium für weniger als 6 Euro monatlich

Streamer erleben dadurch jetzt eine hochqualitative Content-Vielfalt zu einem besonders attraktiven Preis. Hierzu zählen Highlight-Serien, wie „And Just Like That“, die Fortsetzung der erfolgreichen HBO-Serie „Sex and the City“, der „Game of Thrones“-Ableger „House of the Dragon„, „The Rookie“ oder auch „Unser Hof mit Cheyenne und Nino“ (ab 22. November 2023), das Spin-Off von „Diese Ochsenknechts“.

Wow Premium gibt es aktuell zum absoluten Spottpreis.

Wow hat außerdem die neuesten Blockbustern kurz nach Kinostart sowie viele Evergreens für Groß und Klein. So sind ab übermorgen beispielsweise alle „Harry Potter“-Filme sowie „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ und „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ verfügbar. Andere Film-Highlights, wie „Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben“ (17. November 2023) und „Der Super Mario Bros. Film“ dürfen auch nicht fehlen. Damit ist ein gemütlicher Abend für die ganze Familie garantiert.

Die Wow-Weeks-Konditionen von Sky

Das Wow Week Angebot für 5,98 Euro ist nach Ablauf der sechs Monate kündbar oder verlängert sich automatisch um einen Monat zu einem Preis von 14,98 Euro in der Premium-Version. Entscheidet man sich für ein klassisches Wow Filme & Serien Abo kann der Streamer monatlich kündigen.

Weitere Sky-Angebote finden sich auf dieser Seite.

