Zum Start von Paramount+: So profitieren Sky-Kunden

Mit Paramount+ geht in Deutschland und Österreich am 8. Dezember ein weiterer Streamingdienst an den Start. Sky Cinema Kunden dürfen sich darauf bereits ab dem ersten Tag freuen. Zudem hält Sky im Dezember ein attraktives Angebot bereit.

Erfreuliche Neuigkeiten für alle Sky Kunden mit einem Cinema Paket: Am 8. Dezember startet Paramount+ in Deutschland und Österreich. Der neue Streamingdienst von Paramount ist für alle Sky Abonnenten mit einem Cinema Paket inklusive, weshalb sich diese über eine Wertsteigerung ihres Pakets in Höhe von 7,99 Euro pro Monat freuen dürfen.

Attraktives Neukundenangebot

Doch nicht nur für bestehende Abonnenten hat Sky eine Weihnachtsüberraschung: Kunden erhalten im Dezember das Rundum-Sorglos-Paket mit dem ganzen Programm von Sky und Netflix für unschlagbare 30 Euro pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten. Paramount+, der neue Streamingdienst von Paramount, ist für alle Sky Kunden mit einem Cinema Paket inklusive und somit auch in dem starken All-in-One Angebot enthalten. Bestandteil des Angebots sind alle Sky Pakete – dazu gehören Sky Entertainment inklusive Netflix (Entertainment Plus), Cinema, Sport und Bundesliga. Die Zuschauer kommen somit in den Genuss von Highlights wie der 4. Staffel von Babylon Berlin, dem Mega-Blockbuster „Jurassic World – ein neues Zeitalter“, allen Samstagsspielen der Fußball-Bundesliga oder der kompletten Saison der Formel 1. Mit der flexiblen Preis- und Paketstruktur können Sky Kunden nach der anfänglichen Vertragslaufzeit von 12 Monaten wählen, ob sie sich für ein weiteres Jahresabo entscheiden, um den bestmöglichen Preis zu erhalten, oder maximale Flexibilität genießen und gegen einen geringen Aufpreis auf ein Monatsabo umsteigen.

Streaming inklusive

Natürlich muss beim attraktiven Angebot auch nicht auf den mobilen Sky-Genuss verzichtet werden. Der Zugang zu Sky Go ist inklusive. Als Hardware bekommen Neukunden Sky Q. Die beliebte Plattform bietet nicht nur den Zugang zum riesigen Sky-Content-Pool, sondern auch Apps für die direkte Nutzung von Netflix, Paramount+ und vielen anderen Streaming-Angeboten via separater Apps. Auf der individuell angepassten Startseite erhält der Nutzer schon beim Einschalten einen Überblick was für Ihn gerade interessant sein sollte. Viele Paramount+-Inhalte sind auch ohne Nutzung der Paramount+-App direkt über das Sky-Angebot nutzbar.

Das bietet Paramount+

Entertainment-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz dürfen sich auf viele Tausend Stunden Unterhaltung freuen. Paramount+ bietet eine große Auswahl an exklusiven Film-Blockbustern und Serienhits sowie zahlreichen lokalen und internationalen Originals. Zu den Highlights 2022 gehören dabei der Mega-Blockbuster TOP GUN: MAVERICK (ab 22. Dezember) mit Tom Cruise als furchtlosen Piloten Pete „Maverick“ Mitchell, die Science-Fiction-Serie STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS sowie die amerikanische Dramaserie YELLOW­STONE und deren Prequel 1883.

Ebenfalls starten u. a. die Rückkehr des kultigsten Zeichentrickduos der 1990er Jahre in BEAVIS AND BUTT-HEAD DO THE UNIVERSE sowie der Animationsfilm Rumble – Winnie rockt die Monster-Liga. Mit dabei ist auch die Serie SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER über die Geschichte eines der erfolgreichsten und destruktivsten Silicon-Valley-Unternehmen.

Weitere Film-Highlights im Dezember bei Paramount+: In SECRET HEADQUARTERS entdecken Charlie Kincaid (Walker Scobell) und seine Freunde das Hauptquartier des mächtigsten Superhelden der Welt. Als Schurken angreifen, müssen sie sich zusammentun, um das Hauptquartier zu verteidigen und die Welt zu retten. Dabei begreift Charlie, dass sein Vater (Owen Wilson) ein geheimes Doppelleben als Superheld führen könnte. Schon am 22. Dezember dürfen sich Abonnenten des neuen Dienstes über die erste lokal produzierte Serie freuen. Es handelt sich um die tragisch-komische Serie DER SCHEICH des preisgekrönten Filmemachers Dani Levy – in der sich ein braver Familienvater mithilfe einfallsreicher Lügen in den milliardenschweren Sprössling einer arabischen Dynastie verwandelt und die Züricher Finanzwelt auf den Kopf stellt.

Weihnachtsüberraschung für Kids

Direkt zum Start im deutschen Sprachraum finden auch die beliebten Rettungshunde Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma und Skye aus PAW PATROL auf Paramount+ ein neues Zuhause. Die Fans dürfen sich nicht nur über den ersten Film der Überflieger, PAW PATROL: DER KINOFILM freuen, das Angebot umfasst zudem auch alle 217 Episoden der Serie sowie exklusive neue Episoden der neunten Staffel. Zudem finden auch viele weitere Highlights von Nickelodeon bei Paramount+ ein neues Zuhause.

Drei Dienste – ein Preis

Sky, Netflix und nicht zuletzt Paramount+ bieten Sky-Abonnenten für gerade einmal 30 Euro im Monat Entertainment pur. Serienfans, Filmliebhaber aber auch die Sportfans werden bei diesem Angebot optimal bedient. Mit Garantie wird es das attraktive Angebot auch unter den einen oder anderen Weihnachtsbaum schaffen – ein Geschenk, von dem die Liebsten mindestens ein ganzes Jahr unterhalten werden. Ein Vorteil wurde bislang noch nicht erwähnt. Neben dem günstigen Preis geht der Kunde auch nur einen Vertrag mit einem Anbieter ein.

Paramount+ Zugang

Paramount+ ist ein Abrufdienst der via App an diversen Geräten nutzbar sein wird. Unter anderem wird es schon zum Start eine eigene App für die Sky Q-Geräte geben auf denen das Angebot dann direkt nutzbar ist.

Für nur 30 Euro gibt es Sky, Paramount+ und Netflix

Folgende Pakete sind im Dezemberangebot von Sky inklusive:

Sky Entertainment Plus (Serien, Sky Originals, Kinder- und Entertainmentkanäle, Dokumentationen, Netflix)

Sky Cinema (Blockbuster, Filmklassiker, Paramount+ und mehr)

Sky Sport (Golf, Tennis, internationaler Fußball, Formel 1 und weiterer Motorsport)

Sky Bundesliga (alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie der komplette Spieltag der 2. Bundesliga)

