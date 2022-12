Mit Paramount+ und Netflix: Alle Sky-Pakete für kurze Zeit reduziert

Anzeige

Sky will pünktlich zum Start von Paramount+ in Deutschland und Österreich mit einem reduzierten All-in-One-Angebot Kunden gewinnen.

Der Pay-TV-Anbieter spricht im Rahmen seiner Ankündigung vom „besten Sky Deal des Jahres“. Kunden können sich im Dezember das gesamte Sky-Programm und Netflix für 30 Euro im Monat sichern. Die Vertragslaufzeit beträgt dabei ein Jahr. Der neue Streaming-Dienst Paramount+ ist ebenfalls in dem All-in-One-Angebot enthalten. Für alle Sky Kunden mit einem Cinema Paket ist der Dienst inklusive, erklärt das Unternehmen.

Alle Sky Pakete mit Netflix und Paramount+ in einem Deal

Bestandteil des Deals sind laut Sky alle TV-Pakete, also Sky Entertainment inklusive Netflix (Entertainment Plus), Cinema, Sport und Bundesliga. Auch die Sky Q Plattform und der mobile Service Sky Go sind laut Anbieter in HD-Bildqualität inklusive. Nach den 12 Monaten Mindestlaufzeit kann man entscheiden, ob man sich für ein weiteres Jahresabo entscheidet, kündigt oder gegen einen Aufpreis auf ein flexibles Monatsabo umsteigt. Das Jahresabo kostet nach dem ersten Jahr laut Website 66,50 Euro im Monat.

Paramount+ startet im Dezember

Zu den Inhalten, die man mit dem All-in-One-Paket sehen kann, gehören Sky-Angaben zufolge unter anderem die vierte Staffel „Babylon Berlin“, „Jurassic World“, die Samstagsspiele der Bundesliga oder auch die Serie „1899“ bei Netflix und der Action-Blockbuster „Top Gun: Maverick“ bei Paramount+. Der neue Streaming-Dienst startet am 8. Dezember.

Quelle: Sky Deutschland

