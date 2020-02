Discovery Channel: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Nun erkunden wir die Welt – DIGITAL FERNSEHEN präsentiert in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ den Doku-Sender „Discovery Channel“ vor.

Steckbrief

Name: Discovery Channel

Sparte: Dokusender

Senderstart: 27. August 1996

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Discovery Channel ist ein von Discovery Communications Deutschland betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt unterhaltende Dokus.

Wenn man an Dokusender im Pay-TV denkt, dürfte man wohl zuerst an den Discovery Channel denken, denn gefühlt gibt es den Sender schon immer. Im Gegensatz zu z.B. Planet stehen hinter dem Sender auch „einfach“ eine bekannte Marke und ein Weltkonzern. Dies spiegelt sich auch in den Verbreitungswegen wider. Praktisch überall, wo es Pay-TV gibt, kann man den Sender empfangen – Satellit, Kabel, IPTV – völlig egal. Zusätzlich ist man noch bei Joyn und den Prime Channels von Amazon vertreten. Das würde man sich auch so bei manch anderem Sender wünschen…

Die gezeigten Sendungen stammen zum allergrößten Teil aus den USA, einige weitere noch aus Großbritannien und Kanada. Mit „Border Control – Spaniens Grenzschützer“ ist dann auch mal eine europäische Produktion im Programm, das ist jedoch eher die Ausnahme. Wie auch der Schwestersender Animal Planet, setzt der Discovery Channel vor allem auf Dokutainment: „Man vs. Food“, Body Cam Cops“, „Die Abalonen-Taucher“, „Nordalaska – Überleben am Polarkreis“ – um nur einige gezeigten Shows zu nennen. Serviert wird in Portionen von maximal 50 Minuten. Nur selten ist eine Reportage wie „Fang des Lebens – Der gefährlichste Job Alaskas“ dazwischen, die 90 Minuten in Anspruch nimmt.

Die deutschen Social-Media-Kanäle Facebook und Twitter werden seit September 2019 nicht mehr bespielt. Der amerikanische Instagram-Account ist hingegen eine wahre Fundgrube an schönen Bildern. Die Webseite vom Discovery Channel hat einen Programmguide mit Beschreibungen zu allen gezeigten Sendungen, hat jedoch außer den Trailern zu den letzten sechs Monaten Programmhighlights kein Bildmaterial zu bieten.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Discovery Channel

05:15 – So wird’s gemacht!

05:40 – Auf eigene Gefahr!

06:20 – Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls

07:05 – Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls

07:55 – Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls

08:35 – Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls

09:25 – Goldtaucher der Beringsee

10:10 – Goldtaucher der Beringsee

11:00 – Goldtaucher der Beringsee

11:45 – Mysterien von oben – Rätselhafte Satellitenbilder

12:30 – Mysterien von oben – Rätselhafte Satellitenbilder

13:20 – Border Control – Spaniens Grenzschützer

13:40 – Auf eigene Gefahr!

14:30 – Auf eigene Gefahr!

15:15 – Die geheimen Akten der NASA

16:00 – Die geheimen Akten der NASA

16:45 – Fang des Lebens – Der gefährlichste Job Alaskas

18:15 – Nordalaska – Überleben am Polarkreis

19:05 – Nordalaska – Überleben am Polarkreis

19:50 – So wird’s gemacht!

20:15 – Home Rescue – Wohnen in der Wildnis

21:00 – Expedition Unknown – Mythen auf der Spur

21:40 – Expedition Unknown – Mythen auf der Spur

22:25 – Coopers Geheimnis – Vermächtnis eines Astronauten

23:10 – Street Outlaws

23:55 – Street Outlaws

00:40 – Home Rescue – Wohnen in der Wildnis

01:25 – Expedition Unknown – Mythen auf der Spur

02:10 – Expedition Unknown – Mythen auf der Spur

02:50 – Coopers Geheimnis – Vermächtnis eines Astronauten

03:35 – Street Outlaws

04:15 – Street Outlaws

Empfang

Webseite: discoverychannel.de

Satellit: Sky

Kabel: u.a. Sky, Unitymedia, Vodafone, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone

Sonstige: Amazone Prime Channels, Joyn

