Sender Neu Jerusalem: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Sender Neu Jerusalem“ vor.

Steckbrief

Name: Sender Neu Jerusalem

Sparte: Religionssender

Senderstart: 23. August 2007

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

Setzen wir gleich zu Beginn ein paar Anführungszeichen – ansonsten wird es durch die sperrigen Namenskonstruktionen leicht unübersichtlich: „Sender Neu Jerusalem“ ist ein von der „TV-Sender Neu-Jerusalem weltweit GmbH“ betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf christlich-religiösen Sendungen und der Missionierung für die Religionsgemeinschaft „Universelles Leben“.

Sollte Ihnen der letzte Satz irgendwie bekannt vorkommen, dann liegen Sie vollkommen richtig. Sie konnten ihn bereits so ähnlich bei „Die Neue Zeit TV“ lesen. Die Idee ein und denselben Inhalt noch ein zweites Mal zu verwursten ist nicht neu – dafür braucht es kein „Anixe HD Serie“ und „Aristo TV“ – Die Idee hatte man hier schon fast ein Jahrzehnt zuvor.

In der Theorie gibt es mit „Sophia TV“ auch noch einen dritten Kanal im Bunde – Das Logo taucht bei der deutschsprachigen Astra-Ausstrahlung auf, beim Stream übers Netz wird hingegen die ganze Zeit über „Die Neue Zeit TV“ eingeblendet. Doch zurück nach Neu Jerusalem.

Im Gegensatz zum etwas jüngeren Schwestersender dürfte „Sender Neu Jerusalem“ die meiste Zeit seines Bestehens unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Eutelsat 13 Grad Ost gesendet haben. Seit März ’21 ist er auch auf Astra 19,2 Grad Ost zu haben. Einen Livestream gibt es nicht.

Wer sich schon immer dachte, dass Kochsendungen und Musikprogramme schädlich für den christlichen Sendefluss in „Die Neue Zeit TV“ sind, ist in Neu Jerusalem bestens ausgehoben – denn hier gibt es die Art an „Unterbrecherprogramm“ nicht. Hier gibt es ausschließlich Meditationen, Prophetentexte und Lesungen von und mit der Glaubensgemeinschaft.

Die Webseite des Senders gibt nicht allzu viel her: Ein paar Infos zum Empfang, ein PDF mit TV-Guide, sowie Verweise auf die anderen Sprachversionen des Kanals.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Sender Neu Jerusalem

06:00 – Ihre Gedanken sind Ihr Tag

06:30 – Aus der Liebe kam daher die Weisheit

07:00 – Urchristlich Meditieren II

07:40 – Ihre Gedanken sind Ihr Tag

08:05 – Lass nicht los!

09:10 – Der Bund Gottes mit den Tieren

09:30 – Liobanischule – Wir lernen von Hand schreiben lernen

10:14 – Der Glaubende – ein Fatalist

11:35 – Ihre Andacht, der freie Geist des Christus Gottes

13:10 – Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth

13:50 – Inneres Beten

14:35 – Spürt hinein in das Leben

15:00 – Aus der Liebe kam daher die Weisheit

15:30 – Tiefenatmung

16:25 – Das Ewige Reich „Lass in dir Weihnacht werden“

17:00 – Liobani – Die Schule für Neu Jerusalem III

17:15 – Knirps, der Geschichtenwichtel

17:35 – Liobani – Die Schule für Neu Jerusalem I

18:00 – Innere Andacht

19:15 – Die vier Entwicklungsebenen, die Evolutionswiege zur Kindschaft Gottes

20:45 – Ihre Andacht, der freie Geist des Christus Gottes

22:00 – Die wahre Schule ist das Leben

22:30 – Spürt hinein in das Leben

22:54 – Erinnerungsmal – Ein Aufruf

23:25 – Aus der Liebe kam daher die Weisheit

00:00 – Innere Andacht

01:15 – Die vier Entwicklungsebenen, die Evolutionswiege zur Kindschaft Gottes

02:45 – Ihre Andacht, der freie Geist des Christus Gottes

04:00 – Die wahre Schule ist das Leben

04:30 – Gottes- und Nächstenliebe heilt

04:59 – Erinnerungsmal – Ein Aufruf

05:30 – Aus der Liebe kam daher die Weisheit

Empfang

Webseite: gabriele.tv/de/

Livestream: –

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: –

Sonstige: –

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.