Zwei Music Television: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Zwei Music Television“ vor.

Steckbrief

Name: Zwei Music Television

Sparte: Musiksender

Senderstart: 11. November 2020

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Zwei Music Television ist ein von der Prime Time Enterprise d.o.o. aus Slowenien betriebener Musiksender mit dem Schwerpunkt auf Schlager (überwiegend aktuell), Reggaeton und Deutsch-Pop.

Was gibt’s zu sehen?

Wie schon bei One und Folx: Alles und nichts. Auch bei Zwei Music Television haben der EPG vom Sender als auch das Sendeschema der Webseite wieder einmal nichts mit dem zu tun was tagtäglich über den Bildschirm flimmert. Also haben wir erneut einen kompletten Sendetag mitgeschnitten. Die im Imagetrailer von 2020 beworbenen tägliche Liveshow gibt es nicht. Aktuell sucht man Künstler für eine nicht näher bezeichnete Show, die es ab Herbst ’22 wöchentlich zu sehen sein soll. Wir sind gespannt, ob und wann diese tatsächlich kommt.

Zurück zum Programm. Beim Schwestersender One gab es über den Tag verteilt zumindest grob erkennbare Musikfarben, wie nur deutschsprachige Popmusik, Latinpop, Popmusik-Klassiker und Black Music. Bei Zwei Music Television können wir nach 24 Stunden ohne Pause sagen – da gibt’s nichts.

Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, hier alle Tracks in der Reihenfolge, wie sie an einem Tag zwischen 6 und 7 Uhr morgens liefen:

The Black Eyed Peas & J Balvin – Ritmo

Neon – Echte Freunde

Maria Voskania – Was weißt denn du

Roland Kaiser – Liebe kann uns retten

Domstürmer – Jans schön kölle

Andreas Gabelier – Hulapalu

Voxxclub – Anneliese

Giovanni Zarrella – L’Amore É (Wer liebe lebt)

Mickie Krause – Für die Ewigkeit

Sech, Daddy Yankiee, J Balvin, Rosalía, Farruko – Relación Remix

Jürgen Peter – Diesmal ist das Spiel vorbei

Ben Luca – Julia

Anna Maria Zimmermann – Die Tanzfläche brennt

Julian Le Play – Mein Anker

Klubbb3 – Paris Paris Paris

Julia Raich – Lebe laut

Tanja Lasch – Marie

In den kommenden Stunden, wird sich zwar kein Lied wiederholen, mit Amigos, Anna Maria Zimmermann, Andreas Gabelier, Beatrice Egli, Christina May, Kertin Ott, Neon, The Black Eyed Peas und Co. gibt es dennoch alle ein bis zwei Stunden ein Wiedersehen.

Zwischendrin verirrt sich noch mal ein Mark Foster, ein Philipp Poisel oder ein Udo Jürgens von 1971 – das sind aber die Ausnahmen.

Was die Titeleinblendungen betrifft, sind diese natürlich auch bei Zwei Music genauso penetrant, wie bei den Schwestersendern. Es gibt am Tag zwei einstündige Mediashop-Fenster, davon abgesehen ist der Sender teilweise über Stunden werbefrei. Die normalen Werbefenster umfassen oft nur einen Clip und selbst dieser ist dann Eigenwerbung „Wir suchen Moderatoren“.

Wer auf aktuelle Schlager steht, keinen allzu großen Anspruch auf perfekt aufeinander abgestimmte Titel hat, kein Gequatsche, wie im Radio haben möchte, kein CD-Shopping erleiden will, ist bei Zwei definitiv gut aufgehoben.

Zwei Music Television wird in HD-Version über Satellit über Eutelsat 13 Grad Ost verbreitet. Ein Empfang über MagentaTV und Zattoo ist möglich. Eine Aufschaltung bei Waipu sollte laut Aussage auf der eigenen Facebook-Seite im Mai erfolgen, davon ist allerdings nichts zu sehen. Ein Livestream in HD mit geringer Datenrate ist vorhanden.

Eine Facebook-Seite existiert, aber außer ab und mal einen Programmhinweis ist dort nichts zu sehen. Ähnlich ist es mit der Instagram-Seite – sie ist eben da.

Ein typischer Tag bei Zwei Music Television

Sendungen nach Angabe Senderwebseite

06:00 – Hello!

10:00 – Schlag me!

14:00 – Zweites Magazin

18:00 – Box on Zwei

20:15 – Zwei Live, Zwei Interview, Profil

Sendungen in der Realität

06:00 – Schlager, Deutsch-Pop und Reggaeton

17:03 – Mediashop

18:02 – Schlager, Deutsch-Pop und Reggaeton

21:47 – Mediashop

22:47 – Schlager, Deutsch-Pop und Reggaeton

Empfang

Webseite: https://folx.network/zwei/?lang=de

Livestream: vorhanden

Satellit: Eutelsat 13 Grad Ost (HD)

IPTV: Telekom (HD)

Sonstige: Zattoo (HD)

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.

