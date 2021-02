DF Beamer-Spezial: Heimkino mit Acer

Anzeige

Für alle, die keinen Kinosaal zuhause haben, den nächsten Elfmeter oder 100-Meter-Lauf aber trotzdem auf der großen Leinwand sehen wollen, hat Acer ein Ass im Ärmel.

Der Sommer in diesem Jahr wird hoffentlich wieder richtig sportlich: Neben der nachgeholten Fußball-EM sollen auch die olympischen Spiele in Japan stattfinden. Da an ein Mitjubeln im Stadion oder Public Viewing nicht zu denken ist, wird es höchste Zeit das Wohnzimmer fit zu machen. Denn mit einem eigenen Heimkino kann man die Events auch in kleiner Runde maximal genießen. Wir stellen für jedes Bedürfnis und jede Raumsituation den perfekten Beamer vor – egal ob viel oder wenig Platz, drinnen oder draußen.

Großes Kino auf kurzem Weg

Der Kurzdistanzprojektor H6518STi bietet nicht nur eine gestochen scharfe Bildwiedergabe dank Full HD-Auflösung, er ist vor allem platzsparend. Gerade mal 1,1 Meter Abstand zur Projektionsfläche benötigt der leistungsstarke Beamer, um Inhalte vom Smartphone oder Notebook in einer Größe von knapp 1,09 Metern (42 Zoll) und mit 3 500 ANSI Lumen an die Wand zu werfen. Und das Beste: Dafür braucht er nicht mal Kabel – via Wi-Fi läuft die Übertragung völlig reibungslos und unkompliziert. Und wer nun Sorge hat, dass das Bild möglicherweise verzerrt wirken könnte, sei unbesorgt, denn: Die integrierte Trapezkorrektur in dem kompakten Kraftpaket korrigiert horizontale und vertikale Verzerrungen von ganz allein und hilft so dabei, den optimalen Projektionswinkel in jedem Wohnzimmer zu finden.

Public Viewing-Flair für Zuhause

Für manche Anlässe muss es einfach ein größeres Bild sein. Und wenn das eigene Wohnzimmer auch noch genug Platz bietet, um die spannendsten Augenblicke in ganz groß an die Wand zu projizieren, sollte man sich den Acer H6541BDi mal näher anschauen. Egal ob allein, mit der Familie oder Freunden: Mit ganzen 4 000 ANSI Lumen wirft der Projektor vom Foul bis hin zum Siegertreppchen alle Momente der Wettkämpfe in herausragender Helligkeit an die Wand – und bringt das Erlebnis damit hautnah in die eigenen vier Wände. Zusätzlich hat der Beamer Full HD-Auflösung im Gepäck, und bringt den Zuschauer mit seiner realistischen Wiedergabe quasi direkt ins Stadion oder die Arena. Auch der H6541BDi kommt ohne störende Kabelverbindungen aus und unterstützt via Wi-Fi die unkomplizierte Drahtlosprojektion vom Smartphone oder Notebook. Und sollte das Spiel doch mal wieder länger gehen als erwartet, schützt der Beamer dank Acer BlueLightShield™ sogar die Augen vor potenziell schädlichem Blaulicht.

Gestochen scharfe Bilder in jedem Licht

Egal welches Sportevent auf der persönlichen Watchlist steht, es macht noch mehr Spaß sie zu verfolgen, wenn man dabei im Freien sein kann – gerade wenn die Tage wieder länger und die Abende wärmer werden. Allerdings können die hellen Lichtverhältnisse dem Sehvergnügen schnell einen Strich durch die Rechnung machen. So aber nicht mit dem Acer H6815BD: Der Beamer ist mit einer Helligkeit von 4 000 ANSI Lumen und einer beeindruckenden 4K-Auflösung für jede Umgebung gewappnet, sodass auch Projektionen an die Hauswand, beispielsweise im Carport oder auf der abendlichen Terrasse, glasklar und gestochen scharf möglich sind. Durch die integrierte Wall Color Compensation gleicht das Gerät sogar die Wandfarbe aus, auf die das Bild geworfen wird. Besonders für actionreiche Fußballspiele oder die letzten Meter vor der Ziellinie ist außerdem der geringe Input Lag des Projektors interessant, dank dem jedes Detail absolut ruckelfrei zu sehen ist. Auch dieses Modell ist mit automatischer Trapezkorrektur ausgestattet.

An die Spielfeldlinie im Fußball-Modus

Alle drei Modelle verfügen über einen speziellen Fußball-Modus, der das Stadion zum Zuschauer nach Hause bringt. Die Einstellung optimiert Grün- und Hauttöne so, dass Spielfeld und Spieler absolut lebensecht wirken und bringt Fans so zumindest emotional direkt an den Spielfeldrand, wenn das nächste Siegertor fällt.

