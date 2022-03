Internetradio mit DAB+: Pure Evoke Play im Test

Anzeige

Eines von drei neuen Geräten der neuen Pure Evoke-Reihe ist das Modell Pure Evoke Play. Das Radio richtet sich in erster Linie an all jene, die auch hin und wieder mobil Radio genießen möchten, ohne den Klang zu vernachlässigen. Wir nehmen es im Test für Sie genauer unter die Lupe.

Dieser Test erschien zuerst in der Audio Test 2/2022

Pure startet 2022 mit einer komplett neuen Radioserie durch. Die Evoke-Radios zeichnet dabei neben dem Klang auch ein extravagantes Design aus. Die in weiß gehaltenen Geräte (Anmerkung: es gibt auch eine schwarze Farbausführung) sind an der Front mit Stoffbezug überspannt, dahinter befinden sich die Lautsprecher. An der Oberseite findet sich ein ausklappbares Display. Unter diesem befinden sich vier Bedienelemente. Sieben weitere Bedienelemente sind neben dem Display vorhanden, vier Schnellspeichertasten sowie ein multifunktionales Bedienrad.

Wie nimmt man das Pure Evoke Play Intenetradio in Betrieb?

Beim Pure Evoke Play Internetradio handelt es sich um ein Kombigerät zum Empfang von DAB+ und Internetradiosendern. Das Gerät verarbeitet 2,5 und 5,0 GHz WLAN-Netzwerke, der Verschlüsselungskey kann wahlweise über WPS, also ohne Eingabe des Passwortes, erfolgen, aber auch die Eingabe des Passwortes ist zweifellos etwas mühselig möglich. Nach erfolgter Netzwerkeinbindung informierte uns das Testgerät darüber, dass eine neue Softwareversion zum Download bereitsteht.

Die Anschlussausstattung ist überschaubar. Die rund 35 Zentimeter lange Teleskopantenne ist leider fest verbaut, wodurch das Gerät nicht an eine Antennenanlage in schwach mit DAB versorgten Gebieten angeschlossen werden kann. Neben dieser sind nur der Anschluss für das externe Netzteil sowie eine Serviceschnittstelle vorhanden. Einen Kopfhörerausgang oder einen Aux-In sucht man vergebens. Gleiches gilt für eine USB-Schnittstelle

So gut ist der Radioempfang beim Pure Evoke Play

Im DAB+ Modus wird der automatische Sendersuchlauf über das Menü gestartet. Aufgrund der wenigen Tasten, die am Gerät verbaut sind, wird dieses durch zweimaliges Drücken der linken Steuerkreuz-Taste erreicht. Der Fortschritt des Scans wird über einen 30-stufige Balken veranschaulicht. Darüber wird die Zahl der bereits gefundenen Programme eingeblendet. Während des Empfangs ist das Display zweigeteilt. Im linken Drittel wird, leider nur sehr klein, das aktuelle Slideshow-Bild des gerade laufenden Senders gezeigt. Über die rechte Navigationstaste können zum gerade laufenden Programm unter anderem die Empfangsfrequenz und die genutzte Datenrate aufgerufen werden. Weiter gibt ein 30-stelliger Signalstärkebalken Auskunft, wie gut ein Multiplex empfangen wird.

Im Test überzeugt das Pure Evoke Play Digitalradio mit seinem sehr leistungsstarken DAB+ Tuner. Dieser empfängt auch schwache Signale sehr gut. Umso ärgerlicher, dass der Hersteller dem Gerät keinen Antenneneingang spendiert hat. Das Pure Evoke Play hätte die Voraussetzungen, ein perfekter Radioempfänger für weit entfernte Signale zu werden. Auch auf UKW überzeugt das Radio. Mit ihm lassen sich mit der Teleskopantenne einige Radioprogramme wahrnehmen, die mit anderen Geräten meist gar nicht aus dem Rauschteppich auszunehmen sind.

Besonders umfangreich ist die Senderliste natürlich beim Empfang von Internetradio. Hier erwartet den Nutzer eine gut sortierte Kanalliste mit tausenden nationalen und internationalen Sendern. Auch hier werden bei zahlreichen Sendern die Sendergrafiken mitgeliefert. Allerdings bemerkt man bei manchen Sendern schon deutlich die durch die Komprimierung verminderte Tonqualität, die sich natürlich besonders aufgrund der guten Klangqualität des Pure Internetradios bemerkbar machen.

Ein wahrer Hingucker: Das ausklappbare Display bietet Platz für Informationen und erleichtert die Bedienung

Kann man das Pure Evoke Play via App-Steuern?

Das Pure Evoke Play lässt sich auch bequem via App steuern. Dies ist ein großer Vorteil, da es von Haus aus ohne Fernsteuerung ausgeliefert wird. Hier kommt die schon häufig vorgestellte Anwendung Undok zum Einsatz, die für Android und iOS verfügbar ist. Einmal installiert, erlaubt sie die komplette Steuerung des Gerätes über das Smartphone. Prinzipiell ist Undok genial. Insbesondere bei der schnellen Suche nach dem passenden Radiosender oder dem schnellen Quellenwechsel ist die App sehr gut. Leider ist die neue Pure Evoke Serie nicht Multiroom- fähig, sodass diese beliebte Funktion beim Evoke Play außen vor bleibt.

Neben dem allseits bekannten und oft in Radios integrierten Anbieter Spotify kann auch ein eigenes Podcast-Angebot direkt genutzt werden. Wem Spotify nicht genügt, der kann das Gerät dank der Bluetooth-Funktionalität auch mit anderen Streamingdiensten nutzen. Möglich macht dies die einfache Kopplung mit dem Handy. Im Test wurden lokal auf dem Smartphone abgelegte Inhalte ebenso wie sämtliche Streamingdienste korrekt abgespielt.

Kann die Tonqualität Pure Evoke Play Internetradio überzeugen?

Der Klang des kompakten Mittelklasse-Radios Pure Evoke Play überrascht. Im Test begeistert vor allem das Klangvolumen, welches aus dem kompakten Radio-Modell austritt. Bässe, Höhen aber auch Tiefen kommen gut rüber, die abgespielte Musik klingt sehr natürlich. Wer hingegen eine Klang-Optimierung wünscht, kann im persönlichen Equalizer die Einstellungen für Höhen und Bässe optimieren.

Wieviel kostet das Pure Evoke Play und wo kann man es kaufen?

Das Pure Evoke Play Internetradio mit DAB+ gibt es zum Preis von 279,99 Euro (UVP) in den Farbausführungen Cotton White (weiß) und Coffee Black (schwarz) im Fachhandel oder direkt auf der Pure Webseite zu kaufen.

Kann das Pure Evoke Play im Test überzeugen? Das Erste aus der neuen Pure-Evoke-Serie ausgewählte Gerät überzeugt. Der ausgezeichnete Klang ist nur eine Stärke des schicken Radios. Dank seines großen Akkus (muss separat gekauft werden) kann es mobil genutzt werden und die guten Tunereigenschaften ermöglichen den Empfang schwieriger Stationen bei DAB+. Einzig bei den Bedienelementen hätten es etwas mehr sein dürfen, manche Funktionen sind nur umständlich erreichbar.

Webseite: www.pure.com/de

► Mehr News und Testberichte zu Produkten von Pure lesen Sie bei unseren Kollegen von Likehifi.de