Alle „Fast & Furious“-Teile jetzt bei Sky Ticket – Pop-up Channel kommt

Zum Kinostart des neuesten F&F-Films präsentiert Sky Ticket alle vorherigen Teile der Filmreihe. Alle Vollgas-Streifen von „The Fast and the Furious“ bis „Fast & Furious 8“ mit Vin Diesel sind jetzt mit dem Streamingservice abrufbar.

Und auch mit Sky Q sind die Hits jederzeit auf Abruf zu sehen. Von 20. bis 29. August sorgt dann ein eigener Sender für alle F&F-Fans für beste Unterhaltung. Auf Sky Cinema Fast & Furious laufen alle acht Filme rund um die Uhr.

Vin Diesel feiert 20 Jahre heiße Reifen

Genau 20 Jahre ist es her, dass Vin Diesel erstmals als Dom Toretto in „The Fast and the Furious“ (2001) mit seiner Straßenrenn-Crew und jeder Menge illegaler Highspeed-Machenschaften auf der Kinoleinwand für PS-Furore gesorgt und dabei auch Paul Walker als Undercover-Cop in seinen Bann gezogen hat. Mit den Nachfolgern „2 Fast 2 Furious“ (2003), „Tokyo Drift“ (2006), „Neues Modell. Originalteile.“, „Five“ (2011), „6“ (2013), „7“ (2015) und „8“ (2017) wuchs die F&F-Reihe dann zu einem fulminanten Film-Franchise an, dem bald auch Superstars wie Dwayne Johnson, Jason Statham und Charlize Theron angehörten. Mit „Fast & Furious 9“ kommt jetzt das neueste Abenteuer in die Kinos. Auf Sky Ticket gibt es dazu mit allen vorherigen Teilen die komplette Vorgeschichte. Ob man die wirklich kennen muss, um den neuen Kinofilm verfolgen zu können, sei allerdings erstmal dahingestellt.

Sky bringt Pop-up Channel mit „Fast & Furious“-Reihe

Alle der bisherigen acht F&F-Filme sind auch mit Sky Q jederzeit auf Abruf abrufbar und laufen von 20. bis 29. August auf dem Pop-up Sender Sky Cinema Fast & Furious rund um die Uhr. Der Sender ersetzt in diesem Zeitraum Sky Cinema Special.

