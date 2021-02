Amazon und Discovery setzen zukünftig auf HbbTV

Anzeige

Amazon, Discovery und Tele System Digital sind Mitglieder der HbbTV Association geworden.

Die drei internationalen Marktakteure haben sich der HbbTV Association in den vergangenen sechs Monaten angeschlossen, der damit insgesamt 77 Unternehmen aus allen Bereichen der Rundfunk- und Breitbandbranche angehören.

Insbesondere Amazon, das bislang mit seiner eigenen Empfangs-Hardware der FireTV-Reihe am Markt vertreten ist, öffnet sich damit weitere Türen für neue Ausspielmöglichkeiten. Mit der VoD-Sparte Amazon Prime Video ist das Internet-Imperium von Jeff Bezos bereits ein Platzhirsch auf dem Streamingmarkt, die zukünftige Verbreitung von Live-Inhalten wie der UEFA Champions League legt aber einen Ausbau der vorhandenen Strukturen im Hinblick auf Verbreitungswege und Empfangbarkeit auch auf smarten TV-Geräten nahe. Damit erweitert Amazon die Reichweite für seine Inhalte in Deutschland bedeutend: So standen schon 2019 einer Reichweitenstudie zufolge den damals 5 Millionen vorhandenen FireTV-Geräten in Deutschland satte 15 Millionen HbbTV-taugliche Empfängsgeräte gegenüber.

Auch Discovery setzt auf HbbTV

Auch bei Discovery ist man hinsichtlich HbbTV enthusiastisch: „Wir freuen uns, unseren Beitrag zu der bereits hervorragenden Arbeit der HbbTV Association leisten zu können. Discovery ist fest entschlossen, HbbTV als Wegbereiter für interaktive TV-Dienste und Targeted Advertising zu unterstützen. Das Fernsehen hat eine vielversprechende Zukunft und die Zusammenarbeit innerhalb der HbbTV Association ist dafür von entscheidender Bedeutung“, sagte David Fisher, Vice-President Advanced Advertising von Discovery Networks International.