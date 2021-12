ARD Mediathek bekommt neue Themenwelt

Anzeige

In der neuen Themenwelt der Mediathek gibt es laut ARD die besten Videos zu Ernährung, Lebensmitteln und Kochen“.

In der neuen Themenwelt „Food“ will die ARD Mediathek laut eigenen Angaben die besten Sendungen rund um gutes Essen, gesunde Ernährung und nachhaltiges Einkaufen zur Verfügung stellen. Zudem kündigt man leckere Rezepte bekannter Spitzenköche sowie kreative Koch- und Küchentricks an.

WDR-Vorkoster Björn Freitag testet Weihnachtsgebäck, NDR-Köchin Zora Klipp backt mit ihrer 81-jährigen Oma alte Familienrezepte und SWR-Einkoch-Experte Timo Böckle verrät, wie die perfekte Gans gelingt, heißt es in der Programmankündigung der ARD.

Vor Weihnachten liege laut ARD ein Schwerpunkt auf Plätzchen, Gans und Co., aber mit vegetarischen und veganen Rezepten für fleischlose Feiertage sollen alle auf ihre Kosten kommen. In der Zeit zwischen den Jahren sollen in der Themenwelt außerdem Dokumentationen und Reportagen rund um die Lebensmittelproduktion, Ernährungstrends und die Auswirkungen auf die Umwelt erscheinen.

Die redaktionelle Betreuung der Themenwelt übernimmt die WDR Verbraucher-Redaktion. Zur Themenwelt Food in der ARD Mediathek geht es hier: ardmediathek.de/food.

