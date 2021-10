ARD Plus: Highlights im Winter über MagentaTV, Prime und AppleTV+

Anzeige

Auf ARD Plus jederzeit online das anschauen, was in der ARD Mediathek nicht mehr verfügbar ist: Erreichbar als ARD Plus Channel im Angebot von Amazon Prime, Apple TV+ und für alle Kunden von MagentaTV im Angebot integriert, präsentiert ARD Plus beliebte TV- Filme, Serien, Dokumentationen, Shows und Comedy-Formate der ARD.

Dazu zählen unter anderem das größte Tatort-Archiv, die bekanntesten deutschen Kinderfilme und -serien sowie Kult-Klassiker aus rund 70 Jahren Fernsehgeschichte.

Neu im Angebot bei ARD Plus

True Demon – Die Serie

Mystery-Serie, Staffel 1, 8 Episoden

Bei einem spaßigen Camping-Trip verschwindet Annas beste Freundin Jess unter mysteriösen Umständen spurlos. Gemeinsam mit ihren Freunden Ben und Lukas begibt sie sich auf die gefährliche Suche nach ihr. Die Besonderheit: Sowohl auf Instagram als auch auf YouTube können ihre Follower mit ihr interagieren. Bis zur neunten Folge hält die Community sie also für eine ganz normale YouTuberin. Erst mit dem Verschwinden ihrer besten Freundin fängt die Mystery-Geschichte an…

Der Tote aus Nordermoor

Krimi, Drama, Film/1 Episode

Zwei Jungen finden LKW-Fahrer Holberg mit zertrümmertem Schädel vor. Der bärbeißige Kommissar Erlendur findet bei Ermittlungen in Holbergs Wohnung in Reykjaviks Stadtteil Nordermoor ein Foto vom Grab eines Mädchens. Biologe Orn erzählt Erlendur, dass die Tote an der Erbkrankheit litt, an der auch seine eigene Tochter starb. Die Krankheit wurde von Holberg, der mehrere Frauen vergewaltigte, übertragen…

Das Geheimnis des Totenwaldes

Krimi, Staffel 1, 6 Episoden

Im Sommer 1989 verschwindet die Schwester des Hamburger LKA-Chefs Thomas Bethge spurlos aus ihrem Haus in Weesenburg. In einem nahegelegenen Waldstück sind kurz zuvor, zwei furchtbare Doppelmorde geschehen. Die niedersächsische Polizei scheint überfordert. Einzig die junge Kommissarin Anne Bach, die in Thomas Bethge ihren Mentor wiedererkennt, glaubt an einen Zusammenhang der Verbrechen.

Polizeiruf 110 – Tauber und Obermaier, Vol. 1

Krimi, Staffel 1-2 mit je 6 Episoden

Klein und harmlos soll er sein, der erste gemeinsame Fall der beiden Kommissare Jo Obermaier und Jürgen Tauber. Doch weit gefehlt. Zum einen muss Tauber erst einmal verkraften, dass der neue Kollege „Jo“ eine Frau ist, Mutter noch dazu, die es mit unglaublicher Energie schafft, zwischen Fertigmenüs und Kindererziehung eine vorzügliche Kripobeamtin zu sein. Und zum anderen entpuppt sich der Fall um den spurlos verschwundenen Lastwagenfahrer Holger Wennisch keineswegs als „leicht“.

Der Überläufer

Drama, Staffel 1, 4 Episoden

1944, im letzten Kriegssommer, macht sich der Wehrmachtsoldat Walter Proska aus Lyck auf den Weg vom Heimaturlaub zurück an die Ostfront. Nach einem Zugunglück wird er einer kleinen Einheit in Rokitno zugeteilt. Ein verlorener Posten. Das Manuskript zu „Der Überläufer“ von Siegfried Lenz wird 1951 abgelehnt und verschwindet für viele Jahrzehnte im Keller. Nach der Veröffentlichung 2016 folgen Übersetzungen in 14 Sprachen und diese herausragende Verfilmung – eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte.

Rentnercops – Jeder Tag zählt – Staffel 3

Comedy, Staffel 3, 16 Episoden

In Staffel 3 ermitteln die Rentnercops unter anderem zum ersten Mal gegen sich selbst: Die beiden sollen einen Raubüberfall begangen haben. Gerade wähnten sie sich noch in einem bizarren Thriller mit Identitätsdiebstahl, dann lässt Agatha Christie grüßen: denn Edwin und Günter finden sich in einem abgeschiedenen Spukschloss ohne Handy- oder Festnetz wieder, dafür mit einer ermordeten Hausherrin.

Familie Heinz Becker – Staffel 7

Comedy, Staffel 7, 6 Episoden

Mit der Kultfigur Heinz Becker aus dem beschaulichen Bexbach im Saarland verkörpert Gerd Dudenhöffer den Inbegriff des besserwisserischen Spießers. Die sechs Episoden aus Staffel 7 stecken wie immer voller detaillierter Alltagsbeobachtungen des Autors Gerd Dudenhöffer. Seine besonderen Stärken sind die Konfrontation auf engstem Raum und der leise blühende Wahnsinn, wenn die Dinge ihre gewohnten Bahnen verlassen.

Die Maus – Eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus

Kids & Family, Staffel 1, 5 Episoden

Seit Generationen begeistert „Die Sendung mit der Maus“ Kinder und Erwachsene und gehört zu den erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen. Anlässlich ihres runden Geburtstages reist die Maus durch die Zeit und präsentiert in unnachahmlicher Maus- Manier die besten Lach- und Sachgeschichten der vergangenen fünf Jahrzehnte mit den beliebtesten und erfolgreichsten Charakteren aus der Maus-Familie.

Das fliegende Klassenzimmer

Kids & Family, Film/1 Episode

Jonathan findet im Internat des berühmten Thomanerchors schnell Anschluss. Die Jungs aus seinem Schlafsaal zeigen ihm ihren Geheimtreff, einen alten Eisenbahnwaggon. Außerdem gibt es die „Externen“, mit denen die Internatsschüler ständig im Clinch liegen und den Text zu einem Theaterstück namens „Das fliegende Klassenzimmer“, den die Jungs zufällig im Eisenbahnwaggon gefunden haben. Als sie sich mit Begeisterung auf die Proben für die anstehende Weihnachtsaufführung stürzen, ahnen sie noch nicht, dass sie damit in alten Wunden bohren und eine Kette turbulenter Ereignisse auslösen, die am Ende aber eine für alle versöhnliche Überraschung bereithält…

Das ist ARD Plus

Die ARD Plus GmbH ist eine Tochter der WDR mediagroup, einer kommerziellen WDR- Tochter. Sie betreibt die Weiterentwicklung des Video-on-Demand-Angebots ARD Plus in Form von eigenständigen SVoD-Channels, abrufbar beispielsweise über MagentaTV, Amazon Prime und Apple TV+.