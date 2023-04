Arsenal – Liverpool in UHD: Das Topspiel am Ostersonntag live bei Sky

Anzeige

Der FC Arsenal tritt am Ostersonntag gegen Liverpool an und will den Vorsprung auf Verfolger Man City in der Premier League ausbauen. Sky zeigt das Match of the Week in UHD.

Noch neun Spiele trennen den FC Arsenal vom ersten Meistertitel in der Premier League seit 19 Jahren. Trotz des aktuellen Acht-Punkte-Vorsprungs haben die „Gunners“ noch einen langen Weg vor sich. Zum einen hat Verfolger Manchester City bislang ein Spiel weniger absolviert, zum anderen stehen noch zahlreiche schwere Aufgaben auf dem Spielplan: Auswärtsspiele bei Manchester City und Newcastle United, das Stadtderby gegen den FC Chelsea und bereits am Ostersonntag das Gastspiel an der Anfield Road, wo für den heimischen FC Liverpool im Kampf um die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb nur noch Siege zählen.

Sky zeigt Match of the Week in UHD

Sky überträgt das „Match of the Week“ zum Abschluss des 30. Spieltags am Sonntag live und exklusiv. Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßen die Zuschauer ab 17.00 Uhr zum Duell in Liverpool. Exklusiv für Sky Q Kunden stehen das Spitzenspiel auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in Ultra HD zur Verfügung.

Insgesamt überträgt Sky über die Ostertage alle zehn Begegnungen aus der Premier League in voller Länge, sieben davon live.Der Sonntag aus der Premier League wird ab 14.50 Uhr von Leeds United und Crystal Palace eingeläutet, bevor im Anschluss das Spitzenspiel in zwischen Liverpool und Arsenal folgt.

Bildquelle: skyqhdr: Sky Deutschland / Getty Images Europe