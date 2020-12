„Asterix“-Filme und „Mandalorian“-Staffelfinale heute neu bei Disney+

Anzeige

Immer Freitags gibt es neues Material bei Disney+: Diesmal unter anderem mit der letzten Folge der 2. Staffel „The Mandalorian“ und Asterix, dem Gallier.

Diesen Freitag, den 18. Dezember, bringt Disney+ das lang erwartete Staffelfinale von „The Mandalorian“ heraus. Der „Star Wars“-Serie widmet sich DIGITAL FERNSEHEN in einem weiteren Artikel. So viel sei aber schon einmal verraten: Es gibt einen Überraschungsauftritt.

Außerdem kommen unter anderem auch noch die zwei Asterix-Verfilmungen „Asterix bei den Olympischen Spielen“ und „Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät“ zu Disney+. „En Pointe“ wiederum ist eine sechsteilige Dokumentations-Serie, die die Schüler der School of American Ballet (SAB) in New York City eine Saison lang begleitet. Unterschiedlichste Tänzer, die ihren Traum verfolgen, werden durch ihr hartes Training begleitet.

Viele seiner Filme bietet Disney im Übrigen aktuell auch bei anderen Anbietern günstig an (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Lesen Sie auch: Die Januar-Highlights bei Disney+.

Alle Aufschaltungen des heutigen Freitag, 18. Dezember, bei Disney+:

„The Mandalorian“ Staffel 2, Kapitel 16 (Staffel-Finale)

„Die wunderbare Welt von Micky Maus“ – Episode 9: „Der völlig verrückte Einkauf“ und Episode 10: „Nur wir vier“ (Staffel-Finale)

„En Pointe“, alle Episoden (Neustart)

„Asterix bei den Olympischen Spielen“

„Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät“

„Der Räuber Hotzenplotz“

„Die sagenhaften Vier“ (Marnies Welt)

„Miraculous World: New York, United Heroez“

„Pompeji: Geheimnisse der Toten“ – National Geographic