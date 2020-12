Das erscheint bei Disney+ im Januar

Anzeige

Das Januar-Programm bei Disney+ hält unter anderem für alle Marvel-Fans die langersehnte „WandaVision“-Serie bereit.

Der erste kryptische Trailer zu der Marvel-Serie ließ die Gerüchteküche maximal brodeln. Und viel mehr ist seitdem auch nicht enthüllt worden. „Wandavision“ zeigt den Alltag von Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) im Stil einer Sitcom. Doch in ihrem idyllischen Vorstadtleben vermuten beide immer mehr, dass nicht alles so ist wie es scheint, heißt es in der Ankündigung. Was genau dort vor sich geht, können alle Superheldenfans ab dem 15. Januar bei Disney+ herausfinden, das Startdatum steht jetzt fest.

Im Bereich der Katalogtitel wird Disney+ im kommenden Monat hingegen beispielsweise „Ostwind 3: Aufbruch nach Ora“ und „Ostwind 4: Aris Ankunft“ ins Programm aufnehmen. Die deutschen Pferdefilme erfreuen sich im Bereich der Familienunterhaltung hierzulande großer Beliebtheit. Nachdem der fünfte und letzte Teil der Reihe im Kino verschoben werden musste, hält Disney+ also die Gelegenheit parat, die bisherigen Ereignisse noch einmal aufzufrischen.

Neu bei Disney+ im Januar

1. Januar: Erde an Ned (Staffel 1, Episoden 11-20)

8. Januar: Marvel Studios Legends

15. Januar: WandaVision

22. Januar: Pixar Popcorn (Staffel 1); WandaVision (neue Folge)

26. Januar: WandaVision (neue Folge)

Disney+ Katalogtitel

1. Januar: Bear Grylls: Stars am Limit (Staffel 5), Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte, Epic – Verborgenes Königreich, Haie – Die ultimativen Jäger, Im Reich der Riesenhaie

8. Januar: Die wilden Kerle 1-5, Hammerhaie hautnah

15. Januar: Brain Games (Staffel 7), Dr. Dolittle 3, Notre Dame: Kampf gegen die Flammen

22. Januar: Amelia Earhart – Suche nach einer Legende, Drumline – Halbzeit ist Spielzeit, Manolo und das Buch des Lebens, PJ Masks – Pyjamahelden (Staffel 3), Vier zauberhafte Schwestern

29. Januar: Ostwind 3+4, Flicka 2+3, Schwesterherzen – Ramonas wilde Welt