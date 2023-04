Barcelona – Real Madrid: Clasico in der Copa del Rey heute live im Streaming-Abo und Pay-per-View

Anzeige

Der FC Barcelona und Real Madrid treffen heute im legendären Clasico in der Copa del Rey aufeinander. Es gibt diverse Möglichkeiten, das Rückspiel zwischen Barca und Real live zu sehen – eine Übersicht.

Anzeige

Während der FC Barcelona in der spanischen Liga den Titel schon fast in der Tasche hat, wird es heute gegen den in der Primera Division mit zwölf Punkten Rückstand weit abgeschlagenen Erzrivalen Real Madrid in der Copa del Rey noch mal spannend: Die „Cules“ aus der katalanischen Metropole empfangen nach ihrem knappen Auswärts-Sieg im Hinspiel (0:1) heute das weiße Ballett aus der spanischen Hauptstadt – und das Trainer-Duell Xavi Hernandez gegen Carlo Ancelotti ist auf diversen Wegen live zu sehen.

Barcelona – Real Madrid: Das Rückspiel der Copa del Rey istim Stream über die Onefootball-App sehen (Bild: Richard W. Schaber)

Die Rechte für den spanischen Pokal liegen nämlich beim Streaming-Anbieter Sportdigital, der seine Inhalte neben Sublizenz-Inhaber Bild+ auch über weitere Verbreitungspartner ausspielt. So müssen DAZN-Abonnenten kein weiteres Abonnement buchen und können das Pokalspiel Barcelona – Madrid über ihren normalen App-Zugang auf Smart-TV, Streaming-Stick und weiteren Geräten einschalten.

Barca gegen Real bei Sportdigital, DAZN, Bild+, Onefootball und Sport 1 Extra

Wer weder ein laufendes Sportdigital- oder DAZN-Abonnement noch Zugang zu Bild+ hat, kann den Clasico am heutigen 5. April ab 21 Uhr (Anstoßzeit) auch im Tagespass bei Sportdigital (2,99 Euro) sehen. Für 2,49 Euro gibt es den Sportdigital-Stream auch über die Onefootball-App als Einzelticket zu sehen. Am günstigsten ist Barcelona gegen Real Madrid jedoch heute bei Sport 1 Extra im Pay-per-View zu sehen: Das Einzelticket kostet dort nur 1,99 Euro.

Copa del Rey: Rückspiel Barcelona – Real Madrid im Pay-per-View

Bildquelle: Stadion: © vitaliy_melnik - stock.adobe.com