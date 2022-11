Black Friday Week: Top-Rabatte bei Amazon, Otto, MediaMarkt im Überblick

Anzeige

In der Black Friday Week senken Online-Händler wie Amazon, Otto und MediaMarkt die Preise – aber auch TV- und Streaming-Anbieter wie Sky, DAZN und Waipu.tv bieten günstige Deals an. Hier gibt es die besten Schnäppchen in der Übersicht mit regelmäßigen Updates.

XGIMI-Beamer stark reduziert

Hersteller XGIMI bietet zum Black Friday laut eigenen Aussagen die bisher höchsten Rabatte auf seine Geräte an. Alle Rabatte sind bei XGIMI-Händlern erhältlich – darunter Media Markt, Saturn oder Otto.de.

Die Black Friday-Aktion läuft vom 18. November bis zum 28. November – bei einigen Händlern wird der Zeitraum verlängert. Teilnehmende Einzelhändler in Deutschland sind Media Markt, Saturn, Otto.de, Visunext, Expert, Euronics, Heimkinoraum. In Österreich sind die Händlerrabatte lediglich bei Media Markt verfügbar. Alle Rabatte sind auch auf Amazonund XGIMI.com zu finden.

DAZN über Sky buchen: Neue Rabatt-Aktion in der Black Friday Week

Sky Deutschland bietet allen Kunden das DAZN-Jahresabonnement zum Sonderpreis von 19,99 Euro statt 24,99 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten an. Damit sparen die Fans jährlich 120 Euro gegenüber dem monatlich flexiblen DAZN Preis von 29,99 Euro. Das Angebot sollte ursprünglich bis zum 14. November laufen, wurde jetzt aber noch einmal verlängert. Sogar bis zum 31. Dezember 2022 können Bestandskunden von dem Angebot profitieren.

Black Friday bei Otto: Fritzbox 7530 und Fritz-Repeater 600 zusammen für 159 Euro

Statt 218 Euro bietet Versandhändler Otto zur Black Friday Week das Fritzbox-Bundle für 159 Euro an. Enthalten sind die Fritzbox 7530 und der Fritz-Repeater 600. Mit der Fritzbox 7530 soll eine Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit pro Sekunde möglich sein ebenso wie Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN. Gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband) soll eine stabilere und bessere Performance bringen.

Waipu.tv reduziert Streaming-Preise

Bei Waipu.tv Perfect Plus sind die 219 Sender enthalten sowie bis zur vier parallele Streams gleichzeitig möglich. Statt den üblichen 12,99 Euro im Monat kann das Perfect-Plus-Abo zum Black Friday für 6,50 Euro monatlich abgeschlossen. Zum 13. Monat werden die Kosten wieder auf 12,99 Euro herauf gestuft.

Waipu.tv Perfect Plus mit 4K Stick für 8 Euro

Mit dem Perfect-Plus-Abo inklusive des 4k Sticks von Waipu.tv zur Miete sind ebenfalls alle 219 Sender enthalten. Das Black-Friday-Angebot senkt die Monatskosten für ein Jahr auf 8 Euro. Ab dem 13. Monat wird wieder der Standard-Preis von 15,99 Euro verlangt.

Waipu-tv Perfect Plus mit Netflix Standard für 12,25 Euro

Dieses Abo-Modell beinhaltet das Perfect-Plus-Abo von Waipu.tv mit seinen 219 Sendern und zusätzlich ein Standardabo des Streamingdienstes Netflix. Die Black-Friday-Aktion reduziert den Monatspreis auf 12,25 Euro statt der üblichen 24,49 Euro für dieses Kombi-Modell. Das Angebot gilt für 12 Monate und wird zum 13. Monat wieder zurück gestuft.

MediaMarkt mit Rabatt auf TV-Modelle von LG, Samsung und Sony

Hier geht es direkt zur Rabatt-Übersicht von MediaMarkt mit diversen Smart-TVs und Beamern von Top-Herstellern.

Die Black-Friday-Angebote von Amazon zu Fire-TV- und Echo-Geräten im Überblick:

