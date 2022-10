DAZN plus Sky Angebot für Bestandskunden und Neukunden verlängert

Anzeige

Sky bietet derzeit die Möglichkeit, DAZN als Paket für einen günstigeren Jahrespreis zu buchen, als es der Sport-Streamingdienst selbst offeriert. Jetzt wurde das Angebot verlängert.

Sky Deutschland bietet allen Kunden das DAZN-Jahresabonnement zum Sonderpreis von 19,99 Euro statt 24,99 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten an. Damit sparen die Fans jährlich 120 Euro gegenüber dem monatlich flexiblen DAZN Preis von 29,99 Euro. Das Angebot sollte ursprünglich bis zum 30. September laufen, wurde jetzt aber noch einmal verlängert. Noch bis zum 14. November sollen Bestandskunden und Neukunden von dem Angebot profitieren können, wie Sky gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bestätigte.

Das DAZN-Jahresabo ist eine passende Ergänzung zum Bundesliga-Paket mit allen Samstagsspielen der Bundesliga und der kompletten 2. Bundesliga. Zudem bietet Sky Fußballfans mit dem Sport-Paket unter anderem den kompletten DFB-Pokal und die Premier League. Auf DAZN können Fans beispielsweise mit den Freitag- und Sonntagsspielen der Bundesliga sowie der Champions League inklusive Konferenz, deutscher Konferenz und der Women’s Champions League sowie den europäischen Topligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 jede Menge Fußball an einem Ort erleben.

Kunden, die DAZN über Sky buchen, können entweder die DAZN-App nutzen, die auf fast allen vernetzten Geräten wie Sky Q, SmartTVs, Smartphones oder Tablets verfügbar ist, oder das Beste des Sport-Streamingdienstes auch auf den beiden linearen DAZN-TV-Sender DAZN1 (Sendeplatz 239) und DAZN2 (Sendeplatz 240) sehen. Sie sind auf allen Sky Receivern und perspektivisch auch auf Sky Glass verfügbar. Die beiden linearen DAZN-TV-Sender stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben

Neukunden-Angebot: 38,99 Euro pro Monat für Sky Bundesliga und DAZN

Bereits zuvor lancierte Sky Deutschland auch allen Neukunden ein einzigartiges Kombi-Angebot (DIGITAL FERNSEHEN berichtete): Demnach können Fußballfreunde das Sky Bundesliga-Paket in Kombination mit dem DAZN-Jahresabo zu einem reduzierten Sonderpreis buchen. Das Kombi-Angebot wird für eine Laufzeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monatlich 38,99 Euro angeboten. Damit sollen die Fans von einer Ersparnis in Höhe von 156 Euro pro Jahr gegenüber dem Standardpreis profitieren können. Das Kombi-Angebot wurde nun ebenfalls bis zum 14. November verlängert.

Die Ersparnis bis zu 156 Euro ergibt sich aus dem rabattierten Sky-Jahresabonnementspreis (240 Euro) im Vergleich zum Standard-Jahresabonnementspreis (324 Euro) sowie aus dem rabattierten DAZN-Jahresabonnementspreis (227,88 Euro) im Vergleich zum regulären DAZN Jahresabonnementspreis (299,88 Euro).

