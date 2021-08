Nachholspiel Bremer SV – Bayern: DFB-Pokal heute live im Free-TV

Anzeige

Nicht etwa Werder Bremen, sondern der kleine Bremer SV empfängt heute den FC Bayern München zum Nachholspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Partie läuft sowohl im Pay- als auch im Free-TV.

Der FC Bayern München, der bereits 20-fach im DFB-Pokal triumphierte, scheiterte in der vergangenen Saison überraschend bereits in der 2. Runde am Zweitligisten Holstein Kiel nach Elfmeterschießen. Jetzt heißt die Mission für Trainer Julian Nagelsmann und seine Starspieler um Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeld-Antreiber Joshua Kimmich, der gerade seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat, das Finale im Berliner Olympiastadion zu erreichen.

Für den Gegner aus Bremen geht indes mit dem Los ein Traum in Erfüllung, der Fünftligist freut sich enorm auf das größte Spiel der Klubgeschichte unter Flutlicht im wohninvest Weserstadion. Zuletzt spielte der Bremer SV in der Saison 2016/2017 im DFB-Pokal und unterlag dem SV Darmstadt 98 klar mit 0:7.

DFB-Pokal Live: Hier gibt es Bremer SV gegen Bayern zu sehen

Sky:

Sky überträgt die Partie (Anstoßzeit 20.15 Uhr) am heutigen Mittwoch live. Ab 19.45 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer auf Sky Sport 1, Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss.

Auch in der Saison 2021/22 überträgt Sky alle 63 Spiele des Wettbewerbs live, 50 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspielen und in der exklusiven Original Sky Konferenz.

Die 2. Runde steht am 26. und 27. Oktober auf dem Programm.

Sport1:

Der „Große DFB-Pokal-Abend“ auf Sport1 beginnt am 25. August live ab 18.30 Uhr: Alle Infos zur Partie zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern München im „DFB-Pokal Countdown“, Anpfiff ist um 20.15 Uhr. Liveübertragung begleiten Moderator Thomas Helmer, Experte Stefan Effenberg und Kommentator Markus Höhner.

Quelle: Sky / Sport1

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.