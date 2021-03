C SEED M1: Ein faltbarer 165-Zoll-TV, der so viel kostet wie ein Haus

Anzeige

Fernsehen wie ein futuristischer Tech-Tycoon ist mit dem riesigen 165-Zoll-TV C SEED M1 durchaus möglich. Wer sich die aufsehenerregende Technik nach Hause holen will, muss allerdings verdammt tief in die Tasche greifen.

Es ist ein bisschen wie bei James Bond: Aus dem spiegelglatten Boden erhebt sich eine Konstruktion, die sich plötzlich auf ein imposantes Flächenmaß entfaltet. Was zunächst wie die Speerspitze der Raumforschung anmutet, entpuppt sich so tatsächlich als TV-Gerät. So zumindest ist es im animierten Vorstellungsvideo des C SEED M1 zu sehen: Der 165-Zoll-Gigant entfaltet sich wie ein Transformer in der Cartoon-Serie und lässt dann einen mindestens lebensgroßen Tiger über sein 4K Micro-LED-Display pirschen.

Die Gestaltung des futuristischen Konzept-TVs wurde von Designer Stefan Pani vorgenommen, das Bildschirmsystem ist laut Hersteller zudem mit einem „unsichtbar integriertem High-End-Lautsprechersystem“ ausgestattet, „das sich lautlos aus dem Boden erhebt, entfaltet und sanft auf einen hocheleganten Träger niedersenkt“.

Das Modell M1 ist der Nachfolger des C SEED 201 TV, dessen Design aus der Feder der Porsche Designstudios stammte. Wer das nötige Kleingeld von 400.000 US-Dollar beisammen hat, kann sich das Gerät in einem Gold-, Titan-, Schwarz- oder Silberton liefern lassen. Dabei sollte allerdings bedacht werden, dass die Renovierungskosten für die effektvolle Versenkung des Luxus-TVs im Wohnzimmerboden nicht inbegriffen sind.