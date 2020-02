Champions League-Kracher Man City gegen Real heute live bei Sky

Nachdem Sky gestern den ungefährdeten Bayern-Sieg gegen Chelsea zeigen konnte, wird auch das heutige Top-Achtelfinale zwischen den Citizens und dem weißen Ballett beim Pay-TV-Anbieter zu sehen sein.

Guardiola gegen Zidane – eine denkbare Finalkonstellation in der Champions League. Nur entfällt diese in dieser Spielzeit bereits auf die Runde der besten 16. Die Konkurrenz um den Titel freut es sicher: Mit Manchester City ode Real Madrid wird ein Titelkandidat die europäische Königsklasse bereits vor dem Viertelfinale verlassen müssen. Wer das Duell der zwei Topclubs um den Einzug in die nächste Runde der Champions League sehen will, schaltet heute am besten heute Sky ein: Nur hier gibt es die Partie live und in voller Länge zu sehen.

Sky zeigt das Spiel zwischen Real Madrid und Manchester City ab 20.50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 2 HD und in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD.

Die wohl weniger hochkarätige der heutigen Begegnungen im Achtelfinale der Champions League ist live bei Streaminganbieter DAZN zu sehen: Der italienische Dauermeister aus Juventus Turin trifft als klarer Favorit auf Olympique Lyon – gelingt den Franzosen gegen das Stargespann um CR7 die Überraschung? Ab 20.45 Uhr gibt es die Antwort auf dem Platz.

Heute wieder Champions League! Lyon vs. Juve ab 20:45 Uhr live auf DAZN. #OLJUV pic.twitter.com/Pp9rqQDMTo — DAZN DE (@DAZN_DE) February 26, 2020