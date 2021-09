Christopher Meloni ist in „Law & Order: Organized Crime“ ab 8. September zurück in seiner Paraderolle

Anzeige

Detective Elliot Stabler (Christopher Meloni) ermittelt wieder: Als Teil einer neuen Spezialeinheit für organisiertes Verbrechen legt er sich mit den mächtigsten Gangsterbossen der Stadt an. 13th Street zeigt „Law & Order: Organized Crime“ ab 8. September 2021 um 21.00 Uhr, danach immer mittwochs ab 20.13 Uhr in Doppelfolgen und als deutsche TV-Premiere. Alle Episoden sind nach Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar.

Für mittlerweile über 30 Jahre hat sich das Krimi-Universum von Serienschöpfer Dick Wolf an den klassischen Serienstrukturen orientiert, mit denen viele von uns groß geworden sind: Ein festes Ermittlerteam hat es in jeder Episode mit einem neuen „Fall der Woche“ zu tun bekommen, dessen Auswirkungen über das Episodenende hinaus nur selten zu spüren waren. Das war beim 1990 gestarteten Original „Law & Order“ so und hat sich auch bei seinen Serienablegern kaum verändert. Bis jetzt. Denn mit der Rückkehr von „Special Victims Unit“-Veteran Christopher Meloni zum NYPD ist für die Serienmacher ganz offenbar die Zeit für ein paar grundsätzliche Veränderungen gekommen. Statt bei seiner alten Einheit landet Elliot Stabler nämlich beim Organized Crime Control Bureau. Für das er es ab dem 8. September nicht nur mit dem organisierten Verbrechen aufnimmt, sondern auch mit den Mördern seiner Frau. 13th Street zeigt „Law & Order: Organized Crime“ immer mittwochs als Deutschlandpremiere. Und legt zum Start die einleitende SVU-Crossover-Episode obendrauf.

Nach über zehn Jahren Abwesenheit ist die Rückkehr von Elliot Stabler mit einer persönlichen Tragödie verbunden, die den Grundstein für das weitere Handlungsgerüst legt. Er nimmt es zusätzlich mit dem organisierten Verbrechen auf. Und das hat zwangsläufig Folgen für die Serienstruktur.

Und mehr! Denn „Organized Crime“ ist ganz auf die persönliche Geschichte von Rückkehrer Stabler zugeschnitten. Auf seine Vorgeschichte, seine Familie und auf die persönlichen Dämonen, die ihn begleiten. Seit er der „Special Victims Unit“ den Rücken gekehrt hat, hat sich nämlich nicht nur New York, sondern auch die Polizeiarbeit dramatisch verändert. Als Teil einer Eliteeinheit gegen das organisierte Verbrechen muss er sich dabei nicht nur mit neuen Strukturen auseinandersetzen, sondern auch mit mächtigen Gegnern. Und mit den Geistern der Vergangenheit, die ihn nicht loszulassen scheinen.

Eine Crossover-Episode mit Law & Order: Special Victims Unitaus Staffel 22 bringt die Handlung des Spin-offs ins Rollen und wird am 8. September 2021 um 20:13 Uhr noch vor dem Serienstart von Law & Order: Organized Crime auf 13th Street gezeigt: Bei einem Bombenanschlag wird die Frau des ehemaligen Detectives Elliot Stabler schwer verwundet. Olivia Benson und ihr Team nehmen die Ermittlungen auf. Auch diese Episode ist als deutsche TV-Premiere zu sehen.

Ein Glück, dass ihm dabei zeitweise alte Bekannte wie Olivia Benson (Mariska Hargitay) zur Seite stehen. Und „Law & Order: SVU“-Fans der ersten Stunde, die sich zusammen mit Hauptfigur Elliot Stabler ein Stück weit in Richtung Zukunft seriellen Erzählens weiterentwickeln dürfen. Die Sache hat nur einen Haken: Cliffhanger und abgekaute Fingernägel. Ein Glück, dass eine zweite längere Staffel bereits in Produktion ist.

Neben Christopher Meloni („Happy!“, „True Blood“) als Elliot Stabler und Golden Globe-Preisträger Dylan McDermott („The Perks of being a Wallflower“, „The Practice – Die Anwälte“) als Richard Wheatley sind u. a. Tamara Taylor („Altered Carbon“) als Angela Wheatley, Danielle Moné Truitt („Deputy“) als Ayanna Bell, und die Newcomerin Ainsley Seiger als Jet Slootmaekers zu sehen. Golden Globe-Gewinnerin Mariska Hargitay („Law & Order: Special Victims Unit“) hat mehrere Gastauftritte als Olivia Benson.

13th Street zeigt „Law & Order: Organized Crime“ ab 08.09.2021 immer mittwochs als Deutschlandpremiere. Unmittelbar vor dem Start der Serie ist eine Crossover-Episode aus „Law & Order: Special Victims Unit“ Staffel 22 zu sehen, mit der die Handlung um Elliot Stablers Rückkehr beginnt.

Den Crime-Sender 13th Street gibt es überall im Pay-TV, u.a. bei Sky, Vodafone GigaTV und Telekom Magenta TV. Die Episoden von Law & Order: Organized Crime gibt es nach Ausstrahlung auch jederzeit auf Abruf. Weitere Informationen zur Serie und Empfangbarkeit gibt es auf www.13thstreet.de

