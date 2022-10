Chromecast mit Google TV: Wow-App endlich verfügbar

Anzeige

Auf dem Chromecast mit Google TV konnte unter dem bisherigen Android 10 der Sky-Streamingdienst Wow nicht als App gefunden werden. Nun stellt sich heraus: Mit dem neuen Chromecast HD und dem Update auf Android 12 ist die App plötzlich installierbar.

Der Chromecast mit Google TV hatte in seiner ursprünglichen 4K-Variante von 2020 einige Probleme: Einerseits war das Gerät für einen relativ leistungsschwachen Streaming Player mit 70 Euro relativ teuer – und zu allem Überfluss fehlte mit dem Sky-Streamingdienst Wow der Zugriff auf wichtige Film- und Serieninhalte.

Nun stellt sich heraus: Das Update auf Betriebssystem Android 12, mit dem der abgespeckte Chromecast HD nun für rund 40 Euro als günstigere Alternative auf den Markt gekommen ist, erlaubt die Installation von Wow als App auf der Nutzeroberfläche Google TV. Während auf der älteren 4K-Hardware mit Android 10 noch jeglichen Zugriff fehlt, können Inhalte wie „House of the Dragon“ und „The Batman“ also nun über den Chromecast HD bereits abgespielt werden.

Ein Update auf Android 12 steht auch für den kostspieligeren Chromecast mit Google TV 4K zur Verfügung. Um das Update durchzuführen, müssen lediglich in den „Einstellungen“ > „System“ > „Info“ > „Softwareupdate“ ein automatischer Suchlauf aktiviert werden. Hinter dem kryptischen Chiffre STTE.220621.019.A2 verbirgt sich dann das große Update auf Android 12.

Seltsam ist allerdings: Auch nachdem Update auf Android 12 gibt es auf dem Chromecast mit Google TV von 2020 keine Spur von der Wow-App. Die Verfügbarkeit des Sky-Streamingdienstes auf dem HD-Player lässt aber zumindest vermuten, dass dieser auch auf dem etwas älteren Gerät bald nutzbar sein könnte.

