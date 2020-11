Cyber Monday bei Amazon: FireTV, Kindle und Echo stark reduziert

Anzeige

Wer vor Weihnachten noch einmal ordentliche Rabatte abgreifen will und am Black Friday untätig war, hat am Cyber Monday die vielleicht letzte Chance dazu. Online-Händler Amazon bietet so seine FireTVs, Echo-Smartspeaker und weitere Geräte teilweise zum halben Preis an.

Das Weihnachtsgeschäft findet im Corona-Jahr 2020 für viele größtenteils online statt – schließlich ist das Treiben in den Einkaufsstraßen und Geschäftszeilen der Republik unter den geltender Infektionsschutzmaßnahmen in seiner gewohnten Form kaum möglich und viele meiden die Öffentlichkeit, wo es sich einrichten lässt.

Einer der großen Profiteure der erschwerten Bedingungen für den Einzelhandel ist Online-Riese Amazon: Mit diversen Rabattkampagnen setzt das US-Imperium seinen Siegeszug des laufenden Geschäftsjahres fort und macht es Verbrauchern im gleichen Atemzug leicht, auf das vorweihnachtliche Stöbern nach Geschenken in lokalen Ladengeschäften zu verzichten.

Letzte Chance auf Rabatte am Cyber Monday?

Nachdem der Rabatt-Meltdown am Black Friday nach einem gefühlten Monat der Aktionspreise bei Amazon kaum noch wirklich auffiel, bietet der Online-Händler am heutigen Cyber Monday nochmal eine große Palette hauseigener Tech-Spielzeuge und Alltagshelfer reduziert feil – und somit zuvor Unentschlossenen die Möglichkeit, beim Kauf von FireTV-Geräten, Fire Tablets, Echo-Smartspeakers und diversem Smarthome-Equipment zu sparen. Ob es in der unmittelbaren Vorweihnachtszeit nochmals ähnliche Rabatte geben wird ist traditionsgemäß eher zweifelhaft.

Amazon reduziert Echo und Fire-TV drastisch

Ein Renner im Vorfeld des Black Friday waren die FireTV-Geräte von Amazon – und auch am Cyber Monday kann auf den neuen FireTVStick, FireTVStick 4K, FireTVStick Lite sowie den Fire TV Cube wieder bis zu 50 Prozent gespart werden:

Auch den Echo-Smartspeaker der neuen Generation gibt es am Cyber Monday in seiner großen und kleinen Variante (Echo Dot) reduziert – teilweise gleich im Bundle mit WLAN-fähigen Leuchtmitteln oder Steckdosen für Smarthome-Einsteiger. Auch hier sind Ersparnisse von bis zur Hälfte des Originalpreises möglich:

Die weiteren Angebote zum Cyber Monday – darunter der E-Book-Reader Kindle, Fire-Tablets und UHD-TVs – gibt es hier in der Übersicht.