DAB Plus für Thüringen: Landes-Mux geht heute auf Sendung

Die Divicon Media, bundesweiter Dienstleister und Betreiber zahlreicher Radionetze im privaten und öffentlich-rechtlichen Sektor, hat am heutigen Mittwoch die erste rein private DAB Plus Plattform im Bundesland Thüringen offiziell in Betrieb genommen.

Zum Start dabei sind insgesamt fünf Programmangebote: Antenne Thüringen, Antenne Thüringen Classics, Radio TOP40, 89.0 RTL und Schlager Radio.* Weitere Programme sind zur Aufschaltung bis Ende des Jahres vorgesehen. Die Thüringer DAB Plus Plattform erreicht über die Sendestandorte in der Landeshauptstadt Erfurt sowie in Weimar ab sofort rund 300.000 Haushalte im gesamten Freistaat in digitaler Qualität via DAB Plus.

„Mehr Vielfalt und bessere Soundqualität“

„Mit der landesweiten Programmverbreitung via DAB Plus erfüllen wir den Wunsch vieler Radiohörer nach mehr Vielfalt und besserer Soundqualität“, so Martina Rutenbeck, Geschäftsführerin der Divicon Media. „Gleichzeitig versetzen wir die Veranstalter in Thüringen in die Lage, DAB Plus zur Weiterentwicklung ihrer Verbreitungsstrategie zu nutzen, neue Hörer zu erreichen, entsprechende Vermarktungsansätze zu verfolgen und sich damit für die digitale Zukunft optimal aufzustellen.“

„Digitalradio liegt im Trend. Dies wird im aktuell veröffentlichten vierten Digitalisierungsbericht AUDIO der Medienanstalten deutlich. Fünf Millionen mehr DAB Plus-Radios in Haushalten in Deutschland im letzten Jahr und eine auf 66 Prozent gestiegene Netto-Digitalisierungsquote sprechen eine klare Sprache: In Deutschland wird verstärkt digitales Radio empfangen. Ich freue mich, dass nun auch die privaten Radios in Thüringen diesen Trend nutzen und ihre Hörerinnen und Hörer mit besserer Audioqualität versorgen“, so Kirsten Kramer, stellvertretende Direktorin der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM).

DAB Plus: Alternative zu UKW und Internet

„Mit der Aufschaltung des DAB Plus Multiplexes bekommen die Thüringer jetzt zu der bestehenden starken UKW- und Internet-Verbreitung eine weitere Empfangsmöglichkeit. Die digital-terrestrische Verbreitung ist eine weitere Säule zur Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios unserer Senderfamilie. Wir freuen uns, neben unseren beiden Marken Antenne Thüringen und Radio TOP40, jetzt auch das neue Format Antenne Thüringen Classics über DAB Plus verbreiten zu können. Mit dem neuen Sender schließen wir eine Lücke und ergänzen unsere Senderfamilie“, so Christian Berthold Geschäftsführer Antenne Thüringen.

Seit mehr als 18 Jahren bereichert 89.0 RTL bereits die Radiolandschaft in Thüringen mit einem speziell für die junge Zielgruppe entwickelten Programm über die UKW-Frequenz 89.0 MHz. „Wir haben viele treue Hörer im Freistaat, die uns nun auch digital in bester Klangqualität über DAB Plus empfangen können. Ein wichtiger und logischer Schritt, wenn man die Hörentwicklung der letzten Jahre betrachtet. Das Hören über Web, App, Streams aber eben auch Digitalradio zeigt eine deutliche Dynamik über alle Altersgruppen und wir freuen uns, mit 89.0 RTL von Tag 1 an die digitale Zeitrechnung in Thüringen mitschreiben zu können. Mehr Wege, mehr Möglichkeiten, einfach noch mehr gutes Audio-Entertainment für die Menschen hier im Land“, so Mike Bröhl, Sprecher der Geschäftsführung des Funkhauses Halle.

Quelle: Divicon Media