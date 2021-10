DAB Plus: Neuer Musik-Sender im Westen

Anzeige

Wenn im November der DAB-Plus-Landesmux in NRW an den Start geht, ist ein völlig neuer Musiksender dabei: Noxx – „der neue Sound für NRW“. Was sich dahinter verbirgt, beschreibt der Sender selbst mit großen Worten.

Am 2. November 2021 werden die Hörer in NRW von einer neuen Radio-Morning-Show geweckt: Um 6.00 Uhr startet sie beim neuen Sender „Noxx – Der neue Sound für NRW.“ auf DAB Plus. Noxx ist ein musikbasiertes Programm der radio NRW GmbH und wird zusätzlich zum bestehenden UKW-Rahmen- und Lokalprogramm des NRW-Lokalfunks aufgeschaltet. Dort ist die Marke Noxx in der abendlichen Sendestrecke bereits seit einigen Jahren etabliert. Am 29. Oktober 2021 erfolgt nachmittags schon der technische Startschuss. Ab diesem Zeitpunkt wird auch Noxx On-Air sein – allerdings bis zum 2.11. nur mit Musik-Automation.

Die Persona, die der Morning-Show bei Noxx montags bis freitags zwischen 6.00 und 10.00 Uhr ein Gesicht geben wird, ist Daniel Wallroth. Der 26-Jährige volontierte bei Antenne Koblenz und moderierte dort die Morning-Show. Danach wechselte er zum Funkhaus Halle, wo er u. a. für Radio Brocken und 89.0 RTL ebenfalls die Morning- und Drivetime-Show moderierte und als Reporter und Social Media Redakteur tätig war. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist gespannt auf seine neue Aufgabe bei Noxx:

„Einen neuen Sender von der ersten Stunde an zu begleiten und zu gestalten ist eine tolle Aufgabe, die ich sehr gerne angenommen habe. Hinter dem Format steckt jahrelange Arbeit und viel Liebe zum Detail bei der Musikauswahl, die Tag für Tag aufs Neue ohne Algorithmus aufgefrischt wird, um unseren Hörern ein ganz besonderes Sounderlebnis zu bieten. Eine Musikmischung wie bei Noxx hat NRW noch nie auf die Ohren bekommen und ich freue mich sehr, ein Teil des Teams zu sein“, so Daniel Wallroth.

Noxx: So tickt man beim neuen DAB Plus-Sender

Noxx sieht sich als „eine neue Generation von Musiksender, den es so in der deutschsprachigen Radiowelt bisher nicht gibt. Er steht für mitten im Leben stehende, urbane, weltoffene, aktive Menschen, die eine hohe Affinität zu Musik und ein Interesse an musikjournalistischen Inhalten und News – auch mit NRW-Bezug – haben. NOXX ist ein Modern Pop AC-Format – mit Ergänzungen aus den Genres Pop/Rock, Rock, R&B/Soul und Dance – und richtet sich an eine Kernzielgruppe zwischen 20 bis 39 Jahren, die Abwechslung liebt und Neues entdecken möchte. Noxx klingt vom Sound vertraut, ist aber komplett anders und überraschend. Das beginnt bei der Musikauswahl. Die Basis des Formats wurde aus zehntausenden Titeln redaktionell nach Soundkriterien ausgewählt. Jede Woche werden aus hunderten Neuveröffentlichungen die Songs aufgenommen, die sich perfekt in dieses Konzept einfügen.“

