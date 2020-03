Das komplette Disney+ Start-Line up zum Durchscrollen

Marvel, Star Wars, Pixar und und und – plus alle deutschen „Simpsons“-Folgen: Mit fast 900 Inhalten vom aktuellen Blockbuster bis hin zum absoluten Klassiker geht Disney+ am 24. März in Deutschland an den Start.

Über 500 Filme, mehr als 350 Serien und 25 exklusiven Disney+ Originals werden zum Launch des neuen Streamingdienstes bereit stehen. Dazu gehört natürlich allen voran die Star Wars-Saga: Episode 1 bis 8 werden vom Fleck weg verfügbar sein, „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ folgt bereits im Sommer. Fans können sich zudem auf die schon länger als Starttitel bekannten Serienformate „Star Wars: The Clone Wars“ sowie „The Mandalorian“ freuen.

Darüber hinaus wird es eine große Auswahl an Marvel Filmen und Serien geben, darunter “Captain Marvel”, “Guardians of the Galaxy”, „Avengers: Endgame, “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D” und “Marvel’s Runaways”. Dazu werden noch 20 Pixar Blockbuster-Filme wie „Oben“, „Alles steht Kopf“ und „Findet Dorie“ sowie brandneue Kurzfilme wie „Lamp Life“ und „Pixar in Real Life“ verfügbar sein.

Die Disney-Meisterwerke von „Cinderella”, über „Das Dschungelbuch”,„Arielle, die Meerjungfrau” und “Die Eiskönigin – Völlig Unverforen” dürfen natürlich nicht fehlen. Aber auch die wesentlich jüngeren Live-Action Neuverfilmungen wie „Der König der Löwen“ oder „Die Schöne und das Biest“ sind ebenso Teil des Start-Line ups. Nicht die Lieblings-Trickserien der Kinder von gestern: „Die Gummibärenbande“, die „DuckTales“ oder die „Gargoyles“ sind nur die Spitze des Eisbergs. Blockbuster wie James Camerons „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ runden das Angebot ab.

Zudem werden hunderte Disney Channel Serien, Kurzfilme und Specials zum Streamen verfügbar sein.

DIGITAL FERNSEHEN wünscht viel Spaß beim Scrollen durch das Start-Line up:

MARVEL

FILME

ANT-MAN

AVENGERS: AGE OF ULTRON

AVENGERS: ENDGAME

AVENGERS: INFINITY WAR

BLACK PANTHER

CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER

CAPTAIN MARVEL

DOCTOR STRANGE

GUARDIANS OF THE GALAXY

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2

THE AVENGERS

THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR

THE RETURN OF THE FIRST AVENGER

THOR

THOR: TAG DER ENTSCHEIDUNG

THOR: THE DARK KINGDOM

WOLVERINE. WEG DES KRIEGERS (2013)

X-MEN

X-MEN 2

X-MEN: APOCALYPSE

X-MEN: DER LETZTE WIDERSTAND

X-MEN: ERSTE ENTSCHEIDUNG

X-MEN: ZUKUNFT IST VERGANGENHEIT

SERIEN

AVENGERS – GEMEINSAM UNBESIEGBAR

DER ULTIMATIVE SPIDER-MAN

DIE AVENGERS – DIE MÄCHTIGSTEN HELDEN DER WELT

GUARDIANS OF THE GALAXY

HULK UND DAS TEAM S.M.A.S.H.

MARVEL’S AGENT CARTER

MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

MARVEL’S INHUMANS

MARVEL’S RUNAWAYS

DISNEY

FILME

101 DALTMATINER (1961)

101 DALMATINER – DIESMAL SIND DIE HUNDE ECHT (1996)

ALADDIN (1992)

ALADDIN (2019)

ALICE IM WUNDERLAND (1951)

ALICE IM WUNDERLAND (2010)

ALICE IM WUNDERLAND: HINTER DEN SPIEGELN

ANTARCTICA – GEFANGEN IM EIS

ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU (1989)

ARISTOCATS

BAMBI

BAMBI 2 – DER HERR DER WÄLDER

BÄREN

BÄRENBRÜDER

BÄRENBRÜDER 2

BAYMAX – RIESIGES ROBOWABOHU

BERNARD UND BIANCA – DIE MÄUSEPOLIZEI

CAMP ROCK (DISNEY CHANNEL)

CAMP ROCK 2 (DISNEY CHANNEL)

CHAOS IM NETZ

CINDERELLA (1950)

CINDERELLA (2015)

COOL RUNNINGS – DABEI SEIN IST ALLES

DAS DSCHUNGELBUCH (1967)

DAS GEHEIMNIS DER FEENFLÜGEL

DAS VERMÄCHTNIS DER TEMPELRITTER

DAS VERMÄCHTNIS DES GEHEIMEN BUCHES

DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME (ANIMATED) (1996)

DER KÖNIG DER LÖWEN (1994)

DER KÖNIG DER LÖWEN (2019)

DESCENDANTS – DIE NACHKOMMEN

DESCENDANTS 2 – DIE NACHKOMMEN (DISNEY CHANNEL)

DIE CHRONIKEN VON NARNIA – DER KÖNIG VON NARNIA

DIE CHRONIKEN VON NARNIA – PRINZ KASPIAN VON NARNIA

DIE EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFROREN

DIE FANTASTISCHE WELT VON OZ

DIE GEISTERVILLA (2003)

DIE MUPPETS

DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (1991)

DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (2017)

DORNRÖSCHEN

DUELL DER MAGIER (2010)

DUMBO (2019)

DUMBO, DER FLIEGENDE ELEFANT (1941)

ELLIOT, DAS SCHMUNZELMONSTER (1977)

ELLIOT, DER DRACHE (2016)

FANTASIA (1940)

FANTASIA (2000)

FLUBBER

FLUCH DER KARIBIK 1-5 – AM ENDE DER WELT

FREAKY FRIDAY – EIN VOLL VERRÜCKTER FREITAG (2003)

FREAKY FRIDAY (1977)

HANNAH MONTANA – DER FILM

HIGH SCHOOL MUSICAL 1-3

HOCUS POCUS

IM REICH DER RAUBKATZEN

INTO THE WOODS

LIEBLING, ICH HABE DIE KINDER GESCHRUMPFT

LIEBLING, JETZT HABEN WIR EIN RIESENBABY

LIEBLING, JETZT HABEN WIR UNS GESCHRUMPFT

LILO & STITCH

MALEFICENT – DIE DUNKLE FEE

MARY POPPINS (1964)

MIGHTY DUCKS – DAS SUPERTEAM

MUPPETS MOST WANTED

PETER PAN (1953)

PHINEAS UND FERB: QUER DURCH DIE 2. DIMENSION

PINOCCHIO (1940)

POCAHONTAS

PRINCE OF PERSIA – DER SAND DER ZEIT

PRINZESSINNEN SCHUTZPROGRAMM

RALPH REICHTS

RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT (2010)

ROBIN HOOD (1973)

SAVING MR. BANKSSCHIMPANSEN

SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN ZWERGE

SUSI UND STROLCH (1955)

TARZAN (1999)

THE JUNGLE BOOK (2016)

TRON

VAIANA – DAS PARADIES HAT EINEN HAKEN

WINNIE PUUH

ZOMBIES – DAS MUSICAL

SERIEN

AUSTIN & ALLY

BAYMAX: ROBOWABOHU IN SERIE

CAMP KIKIWAKA

CHIP UND CHAP – DIE RITTER DES RECHTS

DARKWING DUCK – DER SCHRECKEN DER BÖSEWICHTE

DAS LEBEN UND ICH

DIE GUMMIBÄRENBANDE

DUCKTALES

GARGOYLES – AUF DEN SCHWINGEN DER GERECHTIGKEIT

HANNAH MONTANA

JAKE UND DIE NIMMERLAND PIRATEN

JESSIE

KIM POSSIBLE

MEINE SCHWESTER CHARLIE

MICKY UND DIE FLINKEN FLITZER

PHINEAS UND FERB

SCHLIMMER GEHT’S IMMER MIT MILO MURPHY

WELPEN FREUNDE

WILLKOMMEN IN GRAVITY FALLS



KURZFILME



DIE DREI KLEINEN SCHWEINCHEN (1933)

DIE EISKÖNIGIN: PARTY FIEBER

DIE KLUGE KLEINE HENNE

FERDINAND, DER STIER

STEAMBOAT WILLIE

URLAUB AUF HAWAI

STAR WARS

FILME

STAR WARS: EPISODE I – DIE DUNKLE BEDROHUNG

STAR WARS: EPISODE II – ANGRIFF DER KLONKRIEGER

STAR WARS: EPISODE III – DIE RACHE DER SITH

STAR WARS: EPISODE IV – EINE NEUE HOFFNUNG

STAR WARS: EPISODE V – DAS IMPERIUM SCHLÄGT ZURÜCK

STAR WARS: EPISODE VI – DIE RÜCKKEHR DER JEDI-RITTER

STAR WARS: DAS ERWACHEN DER MACHT

STAR WARS: DIE LETZTEN JEDI

STAR WARS: DER AUFSTIEG SKYWALKERS (FOLGT IM SOMMER 2020)

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

STAR WARS: THE CLONE WARS

SOLO: A STAR WARS STORY

SERIEN

STAR WARS: DIE ABENTEUER DER FREEMAKER

STAR WARS REBELS

STAR WARS RESISTANCE

STAR WARS: THE CLONE WARS

NATIONAL GEOGRAPHIC

FILME

APOLLO: MISSIONS TO THE MOON

ATLANTIS RISING

BEFORE THE FLOOD

DIANA: IN HER OWN WORDS

FLOOD, THE

FREE SOLO

GESPALTENES AMERIKA – DER KLIMAKONFLIKT

INTO THE GRAND CANYON

INTO THE OKAVANGO

JANE

KINGDOM OF THE BLUE WHALE

SCIENCE FAIR – JUNGE GENIES

SERIEN

BRAIN GAMES

DER UNGLAUBLICHE DR. POL

DR. K’S TIERISCHE NOTAUFNAHME

ENTHÜLLT: GEHEIMNISSE DER MEERE

ONE STRANGE ROCK

WILDES RUSSLAND

SPECIALS

BREAKING 2

KINGDOM OF THE APES: BATTLE LINES

LOST TOMB OF ALEXANDER THE GREAT, THE

TITANIC: 20 YEARS LATER WITH JAMES CAMERON

UND MEHR…

FILME

ANASTASIA (1997)

AVATAR – AUFBRUCH NACH PANDORA

DIE PEANUTS – DER FILM

DOCTOR DOLITTLE (1998)

FALSCHES SPIEL MIT ROGER RABBIT

FLICKA

GARFIELD

ICE AGE

ICE AGE 2 – JETZT TAUT’S

ICE AGE 3 – DIE DINOSAURIER SIND LOS

ICE AGE 4 – VOLL VERSCHOBEN

KEVIN – ALLEIN ZU HAUS

MRS. DOUBTFIRE – DAS STACHLIGE KINDERMÄDCHEN

SISTER ACT – EINE HIMMLISCHE KARRIERE

SCOTT & HUUTSCH

WÄHREND DU SCHLIEFST

SERIEN

DIE SIMPSONS (Staffel 1-30)

PIXAR

FILME

ALLES STEHT KOPF

ARLO & SPOT

CARS

CARS 2

CARS 3: EVOLUTION

COCO

DAS GROßE KRABBELN

DIE MONSTER AG

DIE MONSTER UNI

DIE UNGLAUBLICHEN

DIE UNGLAUBLICHEN 2

FINDET DORIE

FINDET NEMO

MERIDA – LEGENDE DER HIGHLANDS

OBEN

RATATOUILLE

TOY STORY

TOY STORY 2

TOY STORY 3

WALL-E

KURZFILME

BAO

DER VOGELSCHRECK

HOOK UND DAS GEISTERLICHT

LA LUNA

PARTYSAURUS REX

TEILWEISE WOLKIG

DISNEY+ ORIGINALS

FILME

EIN TAG BEI DISNEY

STAR GIRL: ANDERS IST VÖLLIG NORMAL

SUSI UND STROLCH

TIMMY FLOP: VERSAGEN AUF GANZER LINIE

TOGO: DER SCHLITTENHUND

SERIEN

AUSGETÜFTELT!

KÜCHENHELDEN

STAR WARS: THE CLONE WARS – DIE FINALE STAFFEL

DIE IMAGINEERING STORY

DISNEY INSIDER

DISNEYS MÄRCHENHOCHZEITEN

TAGEBUCH EINER ZUKÜNFTIGEN PRINZESSIN

HIGH SCHOOL MUSICAL: DAS MUSICAL: DIE SERIE

HIGH SCHOOL MUSICAL: DAS MUSICAL: DIE SERIE: DAS SPECIAL

HUNDELEBEN – VOM WELPEN ZUM BLINDENHUND

MARVEL HERO PROJECT

THE MANDALORIAN

THE WORLD ACCORDING TO JEFF GOLDBLUM

ZUGABE!

KURZFILME

FAMILY SUNDAYS

FORKY HAT EINE FRAGE

KURZSCHLUSS

LAMP LIFE

EIN TAG BEI DISNEY (KURZFILM)

PIXAR IN REAL LIFE

SPARKSHORTS

Das Angebot an Inhalten kann variieren. Alle Angaben sind ohne Gewähr.