DAZN vergrößert sein Streaming-Angebot

Der Sport-Streaming-Anbieter DAZN erweitert sein Portfolio und zeigt jetzt auch ausgewählte Oktagon MMA Events live.

Mit der jüngsten Ankündigung will sich der Streaming-Dienst als Anlaufstelle für alle Kampfsport-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz positionieren. Ab sofort vereint die Plattform die UFC, PFL, PFL Europe und Oktagon MMA live unter seinem Dach. Das erste Oktagon MMA Event soll am 15. April ab 18 Uhr laufen. Oktagon 41 findet dabei in der Home Credit Arena in Liberec, Tschechien, statt, erklärt der Anbieter. Am 29. April soll dann Oktagon 42 live aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava folgen.

Oktagon MMA bei DAZN im Re-Live

Alle bevorstehenden Oktagon MMA Events sollen dabei im Re-Live auf DAZN verfügbar sein, teilte die Plattform mit. Das soll ebenfalls die „Tipsport Game Changer“-Eventreihe beinhalten. Dabei handelt es sich laut Streaming-Plattform um eine Art europäische MMA Champions League mit einem Preisgeld von einer Million Euro für den Gewinner.

