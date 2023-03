„Der Schwarm“: TV-Start heute in Dolby Digital 5.1 und Originalton

Anzeige

„Der Schwarm“ feiert heute TV-Premiere im ZDF. Das Fernseh-Publikum bekommt bei der linearen Erstausstrahlung der teuersten ZDF-Produktion aller Zeiten mit Dolby-Surround und Originalton durchaus einige interessante Optionen geboten.

Wer „Der Schwarm“ ungeduldig erwartet hat, wird die auf dem Roman von Frank Schätzing basierende Miniserie wohl schon größtenteils in der ZDF-Mediathek gesehen haben und wartet nur noch darauf, dass am Mittwoch (8. März) mit der 7. und 8. Folge das große Finale online geht. Lineare TV-Zuschauer haben indes abgesehen von Trailern und Rahmenberichten noch nichts zu sehen bekommen. Das ändert sich allerdings am heutigen Montag.

Nicht „Der Schwarm“: Das ist die erfolgreichste Serie in der ZDF-Mediathek

Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr steigt das ZDF mit einer Doppelfolge in die lineare Ausstrahlung seiner bislang kostspieligsten Serienproduktion ein: „Der Schwarm“ läuft dann an vier aufeinander folgenden Tagen jeweils im Doppelpack. Dabei gibt es zwar keine UHD-Qualität wie in der ZDF-Mediathek zu bewundern, allerdings stehen mit dem größtenteils englischsprachigen Originalton und der Option Dolby Digital 5.1 auch TV-Zuschauern ein paar erfreuliche Zusatzmöglichkeiten ins Haus.

Kaum ein Kritiker schwärmte: Ist „Der Schwarm“ wirklich ein Flop?

Wer also ein entsprechendes Soundsystem oder eine geeignete Soundbar besitzt, kann sich vom Sound der 40-Millionen-Produktion umschwärmen lassen, während die Handlung sich eher schleppend voran bewegt – so zumindest sah es neben der DF-Filmredaktion auch Bestseller-Autor Frank Schätzing. Das TV-Publikum kann sich indes heute eine eigene Meinung bilden.

