Deutscher Starttermin von Disney+ vorgezogen

In den USA ist der Streamingdienst des Unterhaltungsgiganten bereits fulminant gestartet – und auch in Europa fiebern Fans dem Markteintritt von Disney+ entgegen. Dieser kommt nun früher, als ursprünglich angekündigt.

Die Walt Disney Company hat den 24. März als neues Startdatum für den Streaming-Service Disney+ für Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Österreich und Schweiz bestätigt. Weitere westeuropäische Länder inklusive Belgien, Skandinavien und Portugal werden im Sommer folgen. Auch die Preisgestaltung wurde mit 6,99 EUR im Monat und 69,99 EUR im Jahr bestätigt.

Disney+ öffnet seine digitalen Pforten mit der geballten Inhaltspalette der Unterhaltungsmarken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Darüber hinaus wird es exklusive, ausschließlich für den Service produzierte, „Disney+ Originals“ geben.

Abonnenten können sich zum Start unter anderem freuen auf: Die von der Kritik gefeierte Serie „The Mandalorian“ aus dem Star Wars-Universum; „High School Musical: The Series“ und „The World According to Jeff Goldblum“. Darüber hinaus wird es eine Neuverfilmung des 1955 erschienenen Disney Animationsklassikers „Susi und Strolch“ geben. Weitere Disney+ Originals, die neben vielen anderen Serien zum Start verfügbar sind: „Zugabe!“ – von der ausführenden Produzentin Kristen Bell, „Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin“ – kreiert und produziert von Ilana Peña („Crazy Ex-Girlfriend“) sowie produziert von Gina Rodriguez („Jane the Virgin“), „Die Imagineering Story“ – eine 6-teilige Dokumentation, die eine Gruppe von außergewöhnlichen Kreativen begleitet, die die Magie der Disney Parks zum Leben erwecken.

Abonnenten wird es zum Start möglich sein, das Disney+ Erlebnis auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu erleben, inklusive Spielekonsolen und Smart TVs. Den Benutzern wird 4K-Bildqualität und ein werbefreies Sehvergnügen auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig geboten, zeitlich unbegrenzte Downloads der Inhalte auf bis zu zehn Endgeräten, personalisierte Empfehlungen und die Möglichkeit, bis zu sieben personalisierte Profile anzulegen. Darüber hinaus haben Eltern die Möglichkeit, eigene Kinder-Profile zu erstellen, die einfach zu bedienen sind und kindgerechte Inhalte bieten.