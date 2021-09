Deutschland – Armenien heute im Free-TV und Live-Stream

Anzeige

Heute gibt es die WM-Qualifikation der DFB-Elf live im Free-TV – wer das Spiel gegen Armenien im Live-Stream verfolgen will muss allerdings zahlen. Eine Empfangsmöglichkeit in UHD gibt es darüber hinaus auch noch.

Die Premiere von Hansi Flick als Bundestrainer gegen Liechtenstein fiel mit einem 2:0-Sieg eher wenig euphorisch aus. Heute hat die DFB-Elf bereits wenige Tage später die Möglichkeit, gegen einen weiteren Fußball-Zwerg eine bessere Figur zu machen: Mit Armenien wartet heute um 20.45 Uhr ein Pflichtsieg auf die deutsche Nationalmannschaft – der aber auch erstmal geholt werden muss. Schließlich ist die Mannschaft aus dem Kaukasus bisher in guter Form und kann wieder auf den Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitarian zählen.

RTL zeigt WM-Qualifikation im Free-TV

RTL überträgt die WM-Qualikationspartie der Gruppe J zwischen Deutschland und Armenien heute um 20.45 Uhr im Free-TV. Wer das Spiel in UHD-Bildqualität verfolgen möchte, kann dies über ein HD Plus Abonnement tun. Letzterer Anbieter ermöglicht über HD Plus ToGo ab 29. September übrigens auc UHD-Fernsehen auf mobilen Geräten mit iOS- und Android-Betriebssystem.

Deutschland – Armenien kostenlos streamen: So geht es

Im Live-Stream versteckt sich die heutige Deutschland-Partie gegen Armenien hinter der Paywall des RTL-Streamingdienstes TV Now. Dort will man zwar für eine Monatsmitgliedschaft 4,99 Euro haben – wer allerdings noch keine kostenlose Probezeit in Anspruch genommen hat, kann so das heutige Spiel auch kostenlos sehen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.