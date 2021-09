Deutschland – Island: WM-Quali heute auch in UHD

Anzeige

Die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft sind im Free-TV zu sehen – so auch die heutige Partie Deutschland gegen Island. Darüber hinaus ist das Spiel auch in UHD beziehbar.

Heute steht Hansi Flick als Bundestrainer das erste mal vor der Herausforderung, mit der DFB-Elf gegen eine Mannschaft zu gewinnen, die sich tatsächlich schon einmal für ein relevantes Turnier qualifiziert hat. Mit Liechtenstein (2:0) und Armenien (6:0) ist bisher nur fußballerisches Fallobst abgefrühstückt worden – mit Island steht heute realistisch betrachtet allerdings auch nicht unbedingt eine Mannschaft von Weltrag auf dem Speiseplan. Zwar sind die Nord-Insulaner fußballbegeistert und kämpferisch, jedoch kann bei einem Land mit einer nur geringfügig höheren Einwohnerzahl als Bielefeld eben auch nicht mit einer Jahrhundert-Seleçāo gerechnet werden.

Deutschland hat mehr als 200 mal so viele Einwohner wie die bestenfalls mittelgroße Insel vor Grönland – eine Schieflage, die Hansi Flicks Jungs wohl aus Zeitmangel heute nicht adäquat auf der Ergebnisanzeige geltend machen können, schließlich geht auch die heutige Partie wieder nur 90 Minuten. Und gegen den Zwergstaat Liechtenstein, das nur 10 Prozent der Einwohnerzahl von Island hat, konnte die DFB-Elf kürzlich nur 2 magere Tore erzielen.

Die WM-Qualifikation Deutschland – Island im Free-TV

RTL überträgt auch die heutige WM-Qualifikantionspartie der deutschen Nationalelf live: Ab 20.45 Uhr (Anstoßzeit) ist das Spiel im Free-TV zu sehen. Wer die Begegnung bei RTL-Streamingdienst TV Now anschauen will, braucht dafür eine Premium-Mitgliedschaft – die allerdings den ersten Monat lang nichts kostet. Wer also noch keinen Probemonat bei TV Now in Anspruch genommen hat, kann Deutschland gegen Island heute auch kostenlos streamen. Sonst kostet das Monatsabo bei TV Now rund 5 Euro.

In UHD gibt es Deutschland – Island nur mit einem HD Plus-Abonnement zu sehen.