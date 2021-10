DFB-Pokal: Die Highlights im Video – Top-Quote für Bayern-Debakel in Gladbach

Anzeige

Das gestrige DFB-Pokalspiel von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München war auch im Free-TV zu sehen. Das Erste zeigte neben Pay-TV-Anbieter Sky die Partie live. Hier gibt es die Highlights zu sehen.

Die spektakuläre Niederlage des FC Bayern München beim DFB-Pokalspiel war am Mittwochabend ein Quotenknaller. 7,29 Millionen Zuschauer (27,3 Prozent) verfolgten ab 20.45 Uhr im Ersten das 5:0 von Borussia Mönchengladbach gegen den Rekordpokalsieger. Eine Erlösung für das durch gefühlt endlose Bayern-Dominanz ermüdete Bundesliga-Publikum: Mit 33 Toren in 9 Spieltagen der laufenden Saison fuhren die Bayern jüngst einen neuen Rekord ein. Nun – für viele endlich – auch mal ein Negativrekord. So gewann Gladbach nicht nur das erste Mal überhaupt im DFB-Pokal gegen Bayern, sondern fügte dem Rekord-Pokalsieger auch die höchste Niederlage zu, die die Münchner jemals in dem Wettbewerb hinnehmen mussten.

Gladbach – Bayern: Alle Tore und Highlights

Wer das Spiel gestern weder im Ersten noch bei Sky sehen konnte, hat im Highlight-Video der Sportschau bei Youtube kostenlos die Möglichkeit, die Tore und andere Höhepunkte des Spiels Revue passieren zu lassen. Den Vollständigen DFB-Pokalwettbewerb zeigt nur Pay-TV-Anbieter Sky: Neben den Einzelpartien sind auch Konferenzschaltungen zu sehen. Ausgewählte Partien des Pokals kommen dabei auch ins Free-TV.

Ein gutes Zeichen für Sky und DAZN

Für das von der Bayern-Dominanz mit 9 Meisterschaften an einem Streifen gelangweilte Publikum war das Gladbacher Schützenfest von gestern ein Lichtblick – und auch für die Bundesliga-Rechteinhaber Sky und DAZN sind Bayern-Niederlagen auf Dauer ein wichtiges Zeichen. Schließlich ist bei einer spannenderen Bundesliga das Abo-Potential des Publikums deutlich höher, als wenn die Meisterschale schon zu Saisonbeginn an die Säbener Straße geschickt werden kann und die 34 Spieltage lediglich aus zeremoniellen Gründen abgehalten werden.

