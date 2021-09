DFB-Pokal: Gladbach – Bayern und Dortmund-Spiel kommen ins Free-TV

Anzeige

Der DFB-Pokal-Schlager der zweiten Runde zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wird ebenso der Titelverteidiger vom BVB im Free-TV zu sehen sein.

Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund mit den zeitgenauen Ansetzungen am Mittwoch mit. Die Partie der Borussia gegen den Rekordsieger aus München findet am 27. Oktober (20.45 Uhr) statt und wird im Ersten zu sehen sein. Im Free-TV ist einen Tag zuvor (20.00 Uhr) bei Sport1 die Begegnung zwischen Titelverteidiger Borussia Dortmund und Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt zu sehen. Sky überträgt wie gewohnt alle 16 Spiele. Das Endspiel ist für den 21. Mai angesetzt.

BVB im DFB-Pokal live bei Sport1

Titelverteidiger Borussia Dortmund zog mit einem 3:0-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden Anfang August ohne Probleme in die 2. Runde des DFB-Pokals ein. Dort wartet nun Zweitligist FC Ingolstadt 04. Die Ingolstädter setzten sich in der 1. Runde mit 2:1 gegen Ligakonkurrent Erzgebirge Aue durch. Im DFB-Pokal sind beide Mannschaften bislang noch nicht aufeinandergetroffen. In den Bundesliga-Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 gab es vier Duelle, von denen der BVB drei gewinnen konnte. Ein Spiel ging Unentschieden aus. In der Liga steht Aufsteiger Ingolstadt nach fünf Spieltagen aktuell nur auf dem 16. Platz. Die Dortmunder legten bislang einen durchwachsenen Saisonstart hin, fuhren nach der überraschenden Niederlage am 2. Spieltag in Freiburg gegen Hoffenheim nun aber wieder drei Punkte dank eines Treffers von Stürmer Erling Haaland in der Nachspielzeit ein.

Die Sendezeiten zum DFB-Pokal auf den SPORT1 Plattformen in der Übersicht:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm SPORT1 Dienstag, 26. Oktober 18:00 Uhr live Fußball live – DFB-Pokal Countdown SPORT1 Dienstag, 26. Oktober 20:00 Uhr live Fußball live – DFB-Pokal:Borussia Dortmund – FC Ingolstadt 04, 2. Hauptrunde SPORT1 Dienstag, 26. Oktober 22:00 Uhr live Fußball live – DFB-Pokal Highlights SPORT1 Donnerstag, 28. Oktober 20:15 Uhr DFB-Pokal Pur SPORT1 Freitag, 29. Oktober 17:30 Uhr DFB-Pokal Pur SPORT1 Sonntag, 31. Oktober 11:00 Uhr live Der STAHLWERK Doppelpass

Quelle: dpa/Sport1