DFB-Spiel Deutschland – Belgien: Dieser Sender zeigt es im Free-TV

Anzeige

Das Länderspiel Deutschland gegen Belgien im März wird im Free-TV gezeigt. Die Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 rollt damit an – und ist im Free-TV sowie im Livestream zu sehen.

Anzeige

Nach dem Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar geht der Blick für die deutsche Fußballnationalmannschaft bereits in Richtung Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Zu Beginn der Vorbereitung auf die Heim-EM trifft das DFB-Team um Bundestrainer Hansi Flick am Dienstag, den 28. März 2023, im Kölner RheinEnergieStadion auf die belgische Auswahl. RTL zeigt das Testspiel um 20.15 Uhr live im Free-TV und im Livestream auf RTL+. Bislang war nicht klar, ob RTL, ZDF oder vielleicht sogar das Erste die Partie überträgt.

Jetzt 50 Prozent auf RTL+ sparen: Mit dem Season Pass die Europa League zum halben Preis sehen

RTL zeigt UEFA Nations League und Quali-Spiele

Im vergangenen Jahr hatte sich RTL das bislang umfangreichste Länderspielpaket der Sendergeschichte gesichert und überträgt bis 2028 die Hälfte aller DFB-A-Länderspiele, u.a. mit Partien der UEFA Nations League, den European Qualifiers zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und zur UEFA EURO 2028. Hinzu kommen Testspiele der DFB-Auswahl und Endrundenspiele der UEFA Nations League auch ohne deutsche Beteiligung.

Quelle: RTL; Redaktion: Richard W. Schaber

Bildquelle: DFB-Maskottchen-Paule: © TVNOW / Ralf Jürgens