DFL gibt Termine für Relegationsspiele bekannt

Der Ball rollt wieder in den Bundesligen – und der Abstiegskampf ist zumindest in der höchsten Spielklasse spannender als die Meisterfrage. Die DFL hat nun die Termine für die Relegationsspiele zwischen den drei obersten Ligen festgelegt.

Nach der mittlerweile erfolgten Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den drei höchsten Spielklassen hat der DFB den Rahmenterminkalender für die letzten Spiele der Saison 2019/20 angepasst. Somit stehen auch die Termine für die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga fest.

Der Drittletzte der Bundesliga und der Drittplatzierte der 2. Bundesliga treten demnach am Donnerstag, dem 2. Juli zum Relegations-Hinspiel und am Montag, dem 6. Juli zum Rückspiel an.

Die Relegationsspiele zwischen dem Drittletzten der 2. Bundesliga und dem Drittplatzierten der 3. Liga finden am Dienstag, dem 7. Juli und am Samstag, dem 11. Juli, statt. Nach der coronabedingten Unterbrechung endet der Spielbetrieb der 3. Liga mit dem 38. Spieltag am 4. Juli.