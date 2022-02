„Die Ringe der Macht“: Erster Trailer endlich da – hier direkt anschauen

Anzeige

Das „Herr der Ringe“-Prequel startet noch dieses Jahr bei Amazon Prime Video – und der erste Trailer zu „Die Ringe der Macht“ zeigt nun endlich bewegte Bilder der epochalen Fantasy-Serie.

Es war (und bleibt in weitesten Teilen) das wohl geheimnisumwittertste Streaming-Projekt überhaupt: Amazons Original-Produktion „Die Ringe der Macht“. Die Prequel-Geschichte zu J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“ startet am 2. September 2022 bei Amazon Prime Video – und längste Zeit war so gut wie nichts über den Inhalt des Mammutprojekts bekannt.

Selbst aus dem Titel der Mittelerde-Vorgeschichte machte Amazon längste Zeit ein großes Geheimnis, bis dann vor kurzer Zeit ein aufwändig produzierter Teaser den Namen des Serien-Prequels enthüllte: „Die Ringe der Macht“ – Fans der Original-Trilogie und erweiterten Erzählungen um die Geschicke der phantastischen Welt Arda wissen natürlich, worum es geht. Natürlich nicht ganz genau, allerdings sind für Tolkien-Kundige die Vorjahrhunderte und Jahrtausende der Geschichte um den Ring des Sauron, die mutigen Hobbits aus dem Auenland auch kein unbeschriebenes Blatt.

„Die Ringe der Macht“: Trailer hier anschauen

Wer also nun vor Neugier platzt und mit den recht zusammenhanglosen Bildern aus dem Trailer zu „Die Ringe der Macht“ nicht viel anfangen kann, darf sich versichert sein: Die immer schon enorm kleinkarierte Tolkien-Community wird die Ausschnitte aus dem heute veröffentlichten Appetithappen in den kommenden Tagen auf molekularer Ebene zerlegen, erklären und spekulieren. Entsprechende Sekundär-Videos werden bereits in wenigen Stunden bei YouTube auftauchen – und die Reddit-Threads brennen wahrscheinlich bereits schon zur Stunde durch.

