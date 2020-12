Die Vierschanzentournee 2020/21 im TV

Anzeige

Die Vierschanzentournee steht wieder an und die Öffentlich-Rechtlichen sowie Eurosport sind natürlich wieder umfangreich live am Schanzentisch mit dabei. Diesen Montag geht es schon wieder los – zunächst mit der Qualifikation fürs erste Springen in Oberstdorf.

Die Übertragungen von der Vierschanzentournee gehören seit vielen, vielen Jahren rund um den Jahreswechsel zu den absoluten Lieblingen der Sportfans. Der Auftakt am Dienstag und die vierte Etappe laufen beim ZDF, die zweite und dritte bei der ARD. Auch Eurosport zeigt die Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

Die Live-Sendezeiten der Vierschanzentournee im Überblick:

Montag, 28. Dezember Qualifikation 1. Springen (Oberstdorf)

ZDF: 16.20 Uhr

Eurosport: 16.15 Uhr

Dienstag, 29. Dezember 1. und 2. Durchgang des 1. Springens

ZDF: 16.10 Uhr (zweiter Durchgang vstl. ab 17.40 Uhr)

Eurosport: 16.15 Uhr

Donnerstag, 31. Dezember Qualifikation 2. Springen (Garmisch-Partenkirchen)

ARD: 13.30 Uhr

Eurosport: 13.45 Uhr

Freitag, 1. Januar 1. und 2. Durchgang 2. Springen

ARD: 13.25 Uhr

Eurosport: 13.25 Uhr

Samstag, 2. Januar Qualifikation 3. Springen (Innsbruck)

ARD: 13.20 Uhr

Eurosport: 13.20 Uhr

Sonntag, 3. Januar 1. und 2. Durchgang 3. Springen

ARD: 13.15 Uhr

Eurosport: 13.25 Uhr

Dienstag, 5. Januar Qualifikation 4. Springen (Bischofshofen)

ZDF: 16.15 Uhr

Eurosport: 16 Uhr

Mittwoch, 6. Januar 1. und 2. Durchgang 4. Springen

ZDF: 16.30 Uhr (zweiter Durchgang vstl. ab 18.05 Uhr)

Eurosport: 16.30 Uhr