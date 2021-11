„Disney+ Day“: Marvel-Filme bekommen IMAX Enhanced Upgrade

Anzeige

IMAX Enhanced kommt am 12. November im Rahmen des unternehmensweiten Disney+ Day zum Streaming-Service. Damit können Fans erstmals einige ihrer Lieblingstitel von Marvel im erweiterten Bildformat (IMAX Expanded Aspect Ratio) zu Hause streamen.

Die neue Zusammenarbeit wurde heute von The Walt Disney Company (NYSE:DIS), IMAX Corporation (NYSE:IMAX) und DTS, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Xperi Holding Corporation (Nasdaq: XPER), verkündet.

Mit IMAX Enhanced auf Disney+

• Abonnenten erhalten mit dem IMAX Expanded Aspect Ratio mehr Bildfläche bei 13 Marvel Titeln – dazu muss nur auf „Play“ gedrückt werden

• Das IMAX Expanded Aspect Ratio beträgt 1:90:1 und bietet bis zu 26 Prozent mehr Bild für ausgewählte Sequenzen – das bedeutet, dass noch mehr Action auf der Leinwand zu sehen ist, so wie von den Filmemachern beabsichtigt

• In Zukunft wird die Zusammenarbeit noch mehr optimierte audio und visuelle Technologie für Disney+ bereitstellen, einschließlich immersivem IMAX-Sound von DTS

Auch „Shang-Chi“ kommt im Kino-Format

Zu den 13 Titeln, die bereits zum Launch verfügbar sind, gehören die Disney+ Premiere von Marvel Studios „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ am 12. November und weitere MCU-Publikumslieblinge, wie „Iron Man“, „Guardians of the Galaxy“, „Guardians of the Galaxy Vol. 2“, „Captain America: Civil War“, „Doctor Strange“, „Thor: Ragnarok“, „Black Panther“, „Avengers: Infinity War“, „Ant-Man and The Wasp“, „Captain Marvel“, „Avengers: Endgame“ und „Black Widow“ (die Verfügbarkeit der Inhalte variiert je nach Region).

Bild: Disney

„Seit mehr als einem Jahrzehnt hat IMAX Filmemacher dabei unterstützt, die Fans im Kino durch das Marvel Cinematic Universe zu führen und jetzt geht diese epische Reise in eine neue Welt: das Zuhause“, sagte Rich Gelfond, CEO von IMAX. „IMAX, Disney und Marvel Studios geben den Fans das, was sie wollen: das immersivste Seherlebnis eines Marvel Studios-Films, vom exklusiven Kinostart bis hin zur eigenen Bibliothek zu Hause, wo sich nun die Avengers mit mehr Bild als je zuvor versammeln können.“

