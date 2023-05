Eishockey-Finale bei Sport1: Störung im Live-Stream

Anzeige

Das Endspiels der Eishockey-WM zwischen Überraschungsteam Deutschland und Kanada blieb erfreulich lange spannend. Weniger erfreut waren die Fans, die den Live-Stream von Sport1 anschauen wollten – denn der lief weniger gut als das Spiel über längste Zeit.

Deutschland stand am heutigen Abend im Finale der Eishockey-WM, als klarer Außenseiter gegen Rekord-Champion Kanada. Doch das Finalspiel im finnischen Tampere blieb bis ins letzte Drittel spannend und die mutigen Deutschen waren den hoch favorisierten Kanadiern bis in die Schlussminuten keine leichte Beute. Übertragen wurde die erste Endspielteilnahme einer deutschen Mannschaft an einem Endspiel der Eishockey-WM seit über 90 Jahren von MagentaTV und Sport1. Doch die Ausstrahlung lief mancherorts deutlich weniger gut als das Geschehen auf dem Eis:

Im Live-Stream von Sport1 wartete für viele Eishockey-Fans Frust statt eine flüssige Übertragung des Endspiels – laut unterschiedlichen Portalen für Störungen häuften sich letztere wohl eklatant. Eigentlich ist zu guter Letzt die Final-Niederlage und Platz 2 ein grandioses WM-Ergebnis, doch viele potentielle Zuschauer bekamen das Spiel nicht störungsfrei zu sehen.

https://twitter.com/SPORT1_PR/status/1662905993334800386

Sport1 ließ sich nichts anmerken – zumindest nicht bei Kurznachrichtendienst Twitter. Dort wurde die Vize-Weltmeisterschaft gefeiert, während sich andere auf dem gleichen sozialen Medium noch über Ausfälle bei der Übertragung im Live-Stream beschwerten.

