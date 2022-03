Formel 1: So startet Sky Sport F1 ab heute in die neue Saison

Anzeige

Alle Rennen und Qualifyings künftig in UHD HDR-Qualität: Sky Sport F1 verdoppelt die UltraHD-Live-Stunden zur bevorstehenden Formel-1-Saison 2022.

Heute startet auf Sky Sport F1 in Bahrain die Berichterstattung zur Formel-1-Saison. Sky überträgt dabei den Großen Preis von Bahrain an diesem Wochenende live und exklusiv. Sascha Roos wird laut Pay-TV-Anbieter alle Sessions live kommentieren. An seiner Seite soll ihn immer mindestens ein Experte begleiten. Zum Saisonstart sind Timo Glock und Ralf Schumacher hier vorgesehen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Sky UK und Sky Italia werden die Zuschauer in Deutschland im Rahmen der Berichterstattung zudem auch Interviews und Einschätzungen aus den englischen und italienischen Übertragungen sehen können, so Sky Deutschland.

Heute geht es los mit einem „Warm up“

Das Rennwochenende wird eingeläutet mit der Preview-Show „Warm-up – das Motorsport Spezial“. Sandra Baumgartner wird sich dabei an diesem Donnerstag um 16.30 Uhr aus Bahrain melden, um mit Interviewgästen über die brennendsten Themen und die letzten Entwicklungen bei den Formel 1 Teams zu sprechen.

Sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings gibt es auch in ultrascharfer Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens, so Sky. Zudem will man die Anzahl an Live-Stunden in UHD verdoppeln und künftig ausgewählte Rennwochenenden komplett in bester UHD-Bildqualität übertragen, teilte der Anbieter am Montag mit.

Der Große Preis von Bahrain live auf Sky Sport F1

Donnerstag, 17. März

16.30 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

Freitag, 18. März

09.25 – 10.15 Uhr: Formel 3 – Training

10.35 – 11.30 Uhr: Formel 2 – Training

11.30 – 12.45 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

12.45 – 14.25 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

14.25 – 15.00 Uhr: Formel 3 – Qualifying

15.45 – 17.25 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

17.25 – 18.00 Uhr: Formel 2 – Qualifying

Samstag, 19. März

10.40 – 11.45 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

12.45 – 14.30 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14.30 – 15.30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.30 – 17.30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17.30 – 18.40 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

18.40 – 19.15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 20. März

09.40 – 10.45 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

11.30 – 12.55 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

14.30 – 15.55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

15.55 – 17.45 Uhr: Formel 1 – Rennen

17.45 – 18.30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

18.30 – 19.00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

19.00 – 19.30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: Bahrain

Montag, 21. März

13.00 – 13.30 Uhr: Analyse-Show (auch auf Sky Sport News, Wdhlg. um 17.00 und 21.00 Uhr)

Weitere Informationen zu Sky Sport F1 und den Begleitangeboten gibt es auf den Seiten von DIGITAL FERNSEHEN sowie direkt beim Anbieter.

Text: Sky Deutschland/ Redaktion: JN

