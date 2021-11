FritzOS 7.29: Weitere Fritzbox-Modelle erhalten Update

Anzeige

Vor kurzem gab es noch Updates auf FritzOS 7.28 – nun bespielt AVM bereits die ersten Fritzbox-Modelle mit FritzOS 7.29.

So gab es auf der Update-Website vom Hersteller AVM bereits vor einigen Tagen das Update 7.29 für die Fritzbox 6591 und 6660 Cable, die Fritzbox 7530, die Fritzbox 7590 und die Fritzbox 7590 AX zum Download.

Seit gestern (9. November) gibt es das Update ebenfalls für Die Fritzbox 6490 Cable und die Fritzbox 6590 Cable

Folgende Neuerungen, Verbesserungen und Bugfixes sollen in der neuen OS-Version enthalten sein.

Neue Features

Vorfahrt im Homeoffice – Priorisierung eines Computers beim Internetzugang leicht aktivierbar

FRITZ!Fon zeigt Wettervorhersage auf dem Startbildschirm

Lichtsequenz „Aufwachen/Einschlafen“ für den FRITZ!DECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen

Prima Raumklima mit FRITZ!DECT 440 – die Luftfeuchtigkeit leicht im Blick

FRITZ! Smart Home unterstützt nun auch kompatible Rollladensteuerungen

Für das in FRITZ!Box integrierte Faxgerät: Journal für empfangene und gesendete Telefaxe

Zahlreiche Verbesserungen der Bedienoberfläche für die Nutzung von Telefonbuch, Rufumleitungen und Rufsperren

Weitere Verbesserungen im FritzOS 7.29

Internet:

Verbesserung Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen Verbesserung Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt

System:

Verbesserung Stabilität

Telefonie:

Behoben Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit bei Nutzung von Telefonie über IPv6

Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit bei Nutzung von Telefonie über IPv6 Verbesserung Interoperabilität bei Nutzung von verschlüsselter Telefonie erhöht

Interoperabilität bei Nutzung von verschlüsselter Telefonie erhöht Verbesserung Verschlüsselte Telefonie robuster gegen Verbindungsverluste

USB:

Behoben Kompatibilität mit MacOS 12.0 „Monterey“ verbessert

Kompatibilität mit MacOS 12.0 „Monterey“ verbessert Behoben Kompatibilität mit einigen alten Geräten (Drucker, Scanner) verbessert

Quelle: AVM

