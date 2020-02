Grundig: Neue TV-Generation zum 75.

Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums bringt Grundig eine Jubiläums-Range auf den Markt.

Im TV-Bereich sind für das Frühjahr 2020 zwei neue Vision 8- und zwei neue Vision 7-Modelle sowie als ausgewiesenes Jubiläums-Modell der Grundig Vision 9 55 GUB 9075 – Fire TV Edition HF vorgestellt worden. Die neuen 7er und 8er-Modelle werden ab Mai 2020 im Handel erhältlich sein. Das Jubiläums-Modell ist voraussichtlich ab Juni 2020 im Handel erhältlich.

Die 7-Modelle

Mit den neuen 7er Geräten stellt Grundig zwei neue Fernseher im Mid-Entry-Bereich vor. Sie werden in vier Größen – 43 Zoll, 50 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll – und in den Farbvarianten Schwarz, Anthrazit und Weiß verfügbar sein. Die beiden Modelle bieten Fire TV Experience, UHD-Bildqualität und High Dynamic Range-Technologie (HDR 10 – HLG) scharfe und 3-Wege Magic Fidelity Sound-Algorithmus mit 2×20 Watt RMS Ausgangsleistung. Während der GUB 7040 – Fire TV Edition mit zwei seitlichen Standfüßen kommt, hat der GUB 7050 – Fire TV Edition einen Mittelstandfuß.

Die 8-Modelle

Zudem ergänzt Grundig sein TV-Portfolio um zwei Vision 8-Modelle: Den Vision 8 GUB 8040 – Fire TV Edition HF und den Vision 8 GUB 8070 – Fire TV Edition HF. Auch hier ist die Amazon Fire TV-Experience implementiert. Die Amazon Alexa Sprachsteuerung macht den Smart-TV zum intelligenten Entertainment-Zentrum. Der Bildschirm der Fernseher ist von einem schmalen, 9,2mm-Rahmen eingefasst. Der 40er hat auch bei den 8-Mdellen zwei seitliche Standfüßen, der GUB 8070 – Fire TV Edition HF einen Mittelstandfuß. Außerdem tragen die Grundig Micro Dimming-Funktion und das Multi Colour Enrichment (WCG) zu einer idealen Kontrastaussteuerung und einem erweiterten Farbraum bei. Dank MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) werden auch schnelle Sequenzen, wie sie in Sportübertragungen oder in Actionszenen vorkommen, scharf und klar in UHD-Bildqualität (in Verbindung mit HDR 10 – HLG) dargestellt. Den Sound kommt vom 3-Wege-Magic Fidelity-Pro Soundsystem mit zwei Lautsprechern pro Kanal und 2×20 Watt RMS Ausgangsleistung. Die neuen Grundig Vision 8-Modelle kommen in drei Größen: 49 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll.

Das Jubiläums-9-Modell

Auch im Jubiläums-Modell findet sich die Amazon Fire TV-Experience. Der Grundig Vision 9 55 GUB 9075 – Fire TV Edition HF hat eine schnelle Reaktionszeit, bietet Zugang zu unzähligen Apps, Alexa Skills und hat die Amazon Alexa Hands-Free Sprachsteuerung an Bord, womit er sich ohne Fernbedienung und nur via eigener Stimme steuern lässt. Dies ermöglichen acht Mikrofone am Gerät in Kombination mit Richtstrahltechnologie. Mit nativer UHD-Technologie werden die Bilder auf dem 55-Zoll-Display gestochen scharf angezeigt – dank MEMC, wie erwähnt, auch in schnellen Sequenzen. Die High Dynamic Range-Technologie (HDR 10 – HLG) für feinere Details ist ebenfalls mit dabei. Die Grundig Micro Dimming-Funktion steuert die Kontraste ideal aus und das Multi Colour Enrichment (WCG) erweitert den Farbraum. Für das Sounderlebnis ist das gleiche System wie in der 8er-Reihe verbaut. Das Gerät wird in den Farben Schwarz, Titan und Weiß erhältlich sein.Das Jubiläumsmodell kommt im rahmenloses Design mit Mittelstandfuß. Ein Ordnungssystem an der Rückseite versteckt störende Kabel und sorgt für einen aufgeräumten Gesamteindruck.