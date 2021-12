„Harry Potter“: Sky zeigt Rückkehr nach Hogwarts exklusiv

Anzeige

Sky und Sky Ticket feiern das 20-jährige Jubiläum von Harry Potter und werden zur exklusiven Heimat von „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ und „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses“.

In „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ kehren Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson zusammen mit dem Filmemacher Chris Columbus und anderen beliebten Darstellern aus allen acht Harry-Potter-Filmen zum ersten Mal nach Hogwarts zurück, um den Jahrestag des ersten Films der Reihe zu feiern.

Making-of und Blicke hinter die Kulissen

Das retrospektive Special erzählt eine bezaubernde Making-of-Geschichte anhand von brandneuen, ausführlichen Interviews und Gesprächen mit den Darstellern und lädt die Fans auf eine magische Reise durch eines der beliebtesten Filmfranchises aller Zeiten ein. Ehemalige Mitglieder der Filmreihe werden an der denkwürdigen Hommage teilnehmen, darunter Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch und Ian Hart, um nur einige zu nennen.

Sky und Sky Ticket werden außerdem „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses“ ins Programm aufnehmen, ein vierteiliges Special, das von Helen Mirren moderiert wird und den ultimativen Fan-Ruhm in einem noch nie dagewesenen Ausmaß präsentiert. Die Fans der Wizarding World werden ihr Wissen über den weltberühmten Zauberlehrling auf die Probe stellen, um die ultimative Ehre zu erlangen, zum Champion des House Cups ernannt zu werden.

Mit Hunderten von Quizfragen und Überraschungsgästen wird dieses unvergessliche Ereignis zeigen, welche Fans das riesige, detailreiche Universum wie ihre Westentasche kennen, während sie um den Titel des House Cup Champions kämpfen.

„Harry Potter“-Revival im Januar bei Sky

Beide Specials werden im Januar auf Sky und Sky Ticket zu sehen sein. Die genauen Startdaten werden noch bekanntgegeben. Um das große Zauberer-Fest zu vervollständigen, wird es dort gleichzeitig auch alle acht „Harry Potter“-Filme zu sehen geben.

„Hogwarts Tournament of Houses“ wird von Casey Patterson von Casey Patterson Entertainment („A West Wing Special to Benefit When We All Vote”) und Pulse Films („Beastie Boys Story”) produziert. „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses” wird von Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon und Robin Ashbrook und Yasmin Shackleton von theoldschool produziert. Beide Specials werden von Warner Bros. Unscripted Television produziert.

