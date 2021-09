HD Plus-Highlights im September: DFB-Premiere von Hansi Flick heute live in UHD

Anzeige

UHD-Highlights im September 2021: Die Drama-Serie „Alles was zählt“ wird 15 Jahre alt. Nervenkitzel erwartet auch die deutsche Nationalmannschaft: Diese trifft mit dem ersten Pflichtspiel nach der EM heutigen 2. September auf Liechtenstein.

Hier gibt Nationaltrainer Hansi Flick sein Debüt an der Seitenlinie und ist auch in den darauffolgenden Qualifikationsspielen gefordert:

WM – Qualifikationsspiele

Liechtenstein – Deutschland

am Donnerstag, den 02. September, ab 20.15 Uhr

Deutschland – Armenien

am Sonntag, den 05. September, ab 20.15 Uhr

bei RTL UHD in HDR

Mund abputzen, weiter machen! Im ersten Pflichtspiel nach der enttäuschenden Europameisterschaft trifft am 02. September die DFB-Elf im WM-Qualifikationsspiel ab 20.15 Uhr auf Liechtenstein. Spielbeginn ist um 20.45 Uhr. Hier gibt Hansi Flick sein Debüt als neuer Nationaltrainer an der Seitenlinie und ist dann auch im nächsten Spiel gegen Armenien nur wenige Tage später wieder gefordert. Werden die vermeintlich kleinen Nationen für Hansis Jungs womöglich zum Stolperstein?

Alles was zählt – Jubiläumswoche

ab Montag, 06. September

immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr

bei RTL UHD in HDR



„Alles was zählt“ wird stolze 15 Jahre und lässt aus gutem Grund die Korken knallen. Seit 3650 Folgen fesseln leidenschaftliche Liebesgeschichten, große Dramen, Familienstreit und spektakuläre Performances auf dem Eis Millionen von Zuschauer:innen – und das immer montags bis freitags bei RTL. Fans der Vorabendserie erwartet in der großen Jubiläumswoche ab dem 06. September eine emotionale Achterbahnfahrt aus Liebe, Angst, Hoffnung und Verzweiflung.

Abenteuer Leben am Sonntag

am Sonntag, 26. September, ab 22.15 Uhr

bei Kabel Eins UHD auf ProSiebenSat.1 UHD



Reise-Experte Kai Böcking zeigt, wie man dem aufkommenden Herbstwetter schön entfliehen kann – mit dem Hausboot. Das aber nicht auf der Mecklenburgischen Seenplatte, sondern in Venedig! So erlebt man die Hafenstadt natürlich einmal ganz anders. Doch: wie kommt Kai mit dem Verkehr und den strengen Regeln auf den Wasserstraßen zurecht? Und: Ist der Urlaub auf dem Hausboot in Venedig und Umgebung wirklich empfehlenswert? Wir liefern die Antworten.

Nihat – Alles auf Anfang

Mittwoch, 22. September, ab 19:40 Uhr

Episode 1 bis 5



Donnerstag, 23. September, ab 19:40 Uhr

Episode 6 bis 10

bei RTL UHD in HDR



Im neuen Spin-off von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ macht sich Nihat mit viel Intelligenz, Schlagfertigkeit und reichlich Humor auf die Suche nach seiner Herkunft. Die Zuschauer:innen begleiten ihn dabei in eine Welt, die er bisher nicht kannte. Folge 1 der 10-teiligen Serie startet am 22. September um 19:40 Uhr bei RTL UHD in HDR.

Maschinen der Superlative

am Mittwoch, 29.September, ab 06.50 Uhr

Episode 1 bis 5

bei Kabel Eins Doku UHD auf ProSiebenSat.1 UHD

Unglaubliche Kraft, technische Giganten, verblüffende Konstruktionen: In „Maschinen der Superlative“ werden die beeindruckendsten Errungenschaften der menschlichen Ingenieurskunst präsentiert. Schon in den ersten Folgen geht es spannend los: Host Chad legt bei der Zerlegung der legendären Boeing 747 die dort verbaute, unglaubliche Technik offen. Und beim Ausbau des alten Kohlekraftwerkes Buck Steam Station aus den 1920ern enthüllt Chad, welche Rolle Kohlekraft beim Aufschwung Amerikas zur wirthschaftlichen Supermacht gespielt hat.

Alles was zählt

immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr bei RTL UHD in HDR

Gute Zeiten, schlechte Zeiten

immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL UHD in HDR

Quelle: HD+