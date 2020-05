Hertha gegen Union: Berlin-Derby gleich bei DAZN und Amazon Prime

Streaminganbieter DAZN zeigt wieder Bundesliga – und auch Amazon bleibt an Bord: Das Bundesliga-Duell der beiden Hauptstadtclubs heute Abend ist so auf mehreren Plattformen zu sehen.

Um 20.30 geht es los: Sowohl bei Amazon Prime Video als auch bei Sport-Streamingdienst DAZN läuft am heutigen Freitagabend das Hauptstadt-Derby Herhta BSC gegen Union Berlin.

Die krisengebeutelte Hertha liegt in der Tabelle sowohl nur einen Platz und Punkt vor dem Aufsteiger Union aus dem Ostberliner Stadtteil Köpenick – wer heute als Sieger vom Platz geht, wird also auch in der Tabelle vor dem Lokalrivalen landen.